Dominik Mysterio vence a El Hijo del Vikingo y retiene el Megacampeonato de AAA

El Megacampeonato de AAA no cambió de poder en Rey de Reyes 2026. Dominik Mysterio venció en su casa y con su gente a El Hijo del Vikingo para retener el título mayor de la caravana estelar.

La derrota es dura y dolorosa para El Hijo del Vikingo, pues ya no podrá ser retador del Megacampeonato de AAA mientras Dominik Mysterio siga como campeón. Esta regla estaba estipulada desde antes de la lucha.

Dominik Mysterio celebra: 🥳



El Ojo sufre: 😵



Así terminamos #AAAReyDeReyes desde Puebla, México 🇲🇽 pic.twitter.com/MbwoCzeWWe — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 15, 2026

El combate estaba pactado sin descalificaciones y las expectativas de la gente fueron cumplidas, pues fue una lucha extrema, en donde El Sucio Dom salió con el brazo en alto.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Rafa Márquez se toma una foto con el enemigo número 1 de Lionel Messi y lo apoya con todo

Para defender su campeonato Dom golpeó al mexicano con una silla y le aplicó una plancha. El gladiador poblano no pudo seguir y dejó escapar la oportunidad de reinar por tercera vez como Megacampeón.

Desde la fusión de AAA y WWE se han tenido grandes rivalidades entre luchadores de ambas marcas, pero sin duda la de Dominik Mysterio ante El Hijo del Vikingo se ha ganado los reflectores.

En un final de LOCURA, Dominik Mysterio derrota al Hijo del Vikingo y sigue como Megacampeón de AAA#AAAReyDeReyes pic.twitter.com/Sz14YweuEa — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 15, 2026

Precisamente fue Dominik Mysterio quien derrotó a El Hijo del Vikingo para ganar el Megacampeonato AAA. Ahora le volvió a aplicar la receta para defender la corona y mantenerse como el rey absoluto de la empresa.

Esta es una caída dolorosa para el esteta mexicano, pues tenía muchas ganas de recuperar su campeonato y demostrar a la afición que es un luchador de gran calidad.

Antes del combate el Vikingo dijo que no veía la manera en que pudiera perder, por las condiciones de la lucha, pero pasó.

aar