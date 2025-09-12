Dominik Mysterio vence a El Hijo del Vikingo en Worlds Collide y gana el Megacampeonato de AAA

Dominik Mysterio fue el gran vencedor de la noche en Worlds Collide al imponerse a El Hijo del Vikingo en la lucha por el Megacampeonato de AAA.

Dom le arrebató el título a El Hijo del Vikingo después de la intervención de The Judgement Day, Rey Mysterio y El Grande Americano para salir con los brazos en alto.

El Grande Americano lanzó un objeto metálico a Dominik Mysterio, pero El Hijo del Vikingo no se dio cuenta. Dom colocó el pedazo de metal en la máscara y golpeó al originario de Puebla para convertirse en el nuevo megacampeón de AAA.

Mr. Iguana y Lola Vice ganan lucha mixta en parejas en Worlds Collide

La cuarta pelea de la noche en Worlds Collide fue testigo de la contundente victoria que Mr. Iguana y Lola Vice consiguieron a costa de The Judgement Day, equipo conformado por Finn Bálor y Roxanne Perez, con Raquel Rodríguez.

La Yesca salió volando sobre Demonito y posteriormente se lanzó Mr. Iguana. Lola Vice definió el combate sobre Roxanne para la victoria en la lucha mixta en parejas.

Los otros ganadores de Worlds Collide

En la primera pelea, Mascarita Sagrada puso de espaldas planas a Mini Abismo Negro para darle la victoria a AAA en la lucha showcase por equipos, junto con Laredo Kid, Octagón Jr. y La Parka, quien reemplazó de último minuto al Niño Hamburguesa debido a que tuvo problemas con su visado.

El equipo mexicano se impuso a Lince Dorado, Latino World Order (Joaquin Wilde y Cruz Del Toro) y Mini Abismo Negro.

La segunda pelea de la noche en Worlds Collide tuvo como como vencedora a la canadiense Natalya, quien derrotó por conteo a Faby Apache.

Pagano y Psycho Clown salieron con los brazos en alto sobre The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) en la pelea por el título de Parejas de AAA.

El combate terminó caliente luego de que los Wyatt atacaron sin piedad a Pagano y a Psycho Clown en lo que ser el comienzo de una nueva y gran rivalidad.

