Anthony Martial y la millonada que cobrará en Monterrey tras brillar en grandes clubes de Europa

Anthony Martial fortalecerá el ataque del Monterrey en la Liga MX.

El Monterrey, líder de la Liga MX, hizo oficial la llegada a sus filas del francés Anthony Martial, figura mundial con equipos de la talla del Manchester United, Sevilla y Mónaco, y quien ganará una millonada por jugar en México.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el sueldo del delantero galo con Rayados rondaría los 5 millones de pesos.

Anthony Martial se une a la plantilla del Monterrey procedente del AEK Atenas, equipo en el que milita el mexicano Orbelín Pineda.

Anthony Martial le hizo el feo a un grande de la Liga MX

Algunos reportes señalan que Anthony Martial, quien ha compartido vestidor con grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, rechazó inicialmente a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, debido a que no lograron igualar sus expectativas salariales para el Apertura 2025.

Esta situación le abrió la puerta a la directiva de Rayados, que optó por fichar de manera inmediata al atacante francés para fortalecer su ya nutrido plantel, con el que es un serio candidato al título del Apertura 2025.

¿Cuál es el costo de la plantilla de Monterrey, nuevo club de Anthony Martial?

La llegada de Anthony Martial representa un alto costo en la plantilla de Monterrey. De acuerdo con el sitio Transfermark, el plantel de los dirigidos por Dominic Torrent tiene un valor de 72 millones de dólares.

Entre los elementos que tienen un mayor costo dentro de la escuadra regia se encuentran Lucas Ocampos, Germán Berterame y Sergio Canales con un costo de 6 millones de pesos cada uno.

La lista continúa con el defensor Víctor Guzmán, así como con el mediocampista Fidel Ambriz, cuyo valor ronda los 5 millones, mientras que los menos remunerados son Héctor Moreno con 300 mil pesos, además de Luis Reyes con 600 mil.

El increíble paso de Anthony Martial con el Manchester United

Anthony Martial es recordado por su estadía con el Manchester United. Con los Red Devills tuvo actividad en 317 partidos, anotando 90 goles y colaborando con 54 asistencias.

Sin embargo, su romance con la pelota fue disminuyendo, pues en 70 enfrentamientos con el Mónaco anotó 15 dianas y ocho pases de gol.

Anthony Martial tuvo su nivel más bajo fue en el Sevilla de España donde jugó 12 duelos y apenas anotó un tanto, además de que cooperó con un balón que terminó en las redes. Por otro lado, con el AEK Atenas se hizo presente en 11 ocasiones al conseguir nueve tantos y distribuir dos asistencias en 24 compromisos.

