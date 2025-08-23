Sergio Canales y su GOL OLÍMPICO de antología en el Monterrey vs Necaxa (VIDEO)

Sergio Canales marcó un gol olímpico en el partido entre Monterrey y Necaxa.

El español Sergio Canales se lució con un espectacular gol olímpico en el partido de la Jornada 6 de la Liga MX entre Monterrey y Necaxa en el Estadio BBVA.

Corría el minuto 21 en el duelo en el Gigante de Acero, cuando el experimentado mediocampista español cobró un tiro de esquina y el balón terminó en el fondo de las redes de la cabaña defendida por Ezequiel Unsain.

Quedó la sensación de que el guardameta del Necaxa pudo haber hecho más en la jugada, pero Sergio Canales regaló un gol olímpico de antología que quedará para el recuerdo.

El gol del veterano futbolista español significó el 2-0 parcial a favor del Monterrey, que se había adelantado con otro vistoso gol del argentino Lucas Ocampos al minuto 15.

¿Cuántos torneos ha jugado Sergio Canales con el Monterrey?

El español Sergio Canales se convirtió en uno de los flamantes refuerzos de Rayados en el Apertura 2023. Llegó a la Liga MX procedente del Real Betis.

El Apertura 2025 es el quinto torneo que el originario de Santander juega en el futbol mexicano, a donde llegó con 32 años de edad.

Sergio Canales estuvo muy cerca de ganar el trofeo de la Liga MX con el Monterrey en el Apertura 2024, pero Rayados cayó a manos del América en la final de aquel certamen.

¿Cuántos goles ha hecho Sergio Canales con el Monterrey?

Sergio Canales ha disputado 90 partidos oficiales con el Monterrey en toda clase de competencias desde que se unió a la plantilla de La Pandilla.

Con su espectacular gol olímpico contra el Necaxa, el mediocampista español llegó a 35 goles con la camiseta de Rayados, 30 de los cuales han sido en cotejos de la Liga MX, pues ha hecho cuatro en Leagues Cup y uno en Concachampions.

EVG