Sergio Canales y el mensaje que podría convencer a André Jardine de que lo lleve al Club América

Uno de los jugadores más destacados de la Liga MX es el mediocampista español Sergio Canales, jugador de Rayados de Monterrey, quien realizó un comentario sobre el Club América, el cual fue tomado como un guiño por los aficionados.

Canales habló sobre la actualidad que viven las Águilas y en redes sociales lo tomaron como un mensaje que serviría para cerrar un hipotético fichaje del español con el cuadro que comanda el brasileño André Jardine.

En entrevista con David Faitelson, el mediocampista ibérico dijo que el Club América vive una época ganadora y que los títulos que tienen los merecen, pues las temporadas que hacen son buenas y saben jugar las liguillas del futbol mexicano.

“Ha tenido muchas épocas ganadoras el América, pero yo me voy a centrar en lo deportivo. Ahora, más allá de lo arbitral o no, lo merecen (títulos), lo han merecido en todos estos años”, comenta el exjugador del Real Betis de España, en donde convivió con el mexicano Andrés Guardado.

Sergio Canales destaca rivalidad con el América

Sergio Canales llegó a México en 2023 para defender la playera de Rayados, club con el que ya jugó una final de la Liga MX, que perdió ante el América, justamente en el certamen en donde el cuadro de Coapa se convirtió en el primer tricampeón en la historia del futbol mexicano en torneos cortos.

“Desde que yo llegué a Monterrey, América ha hecho temporadas buenas; quizá el torneo pasado no fue tan bueno en la fase regular, pero ya en liguilla la jugaron como se tiene que jugar, entonces por lo que a mí me ha tocado, es una realidad lo mucho que han ganado”, agrega.

Para Sergio Canales los partidos ante el América son muy duros, igual de complicados que al Clásico Regio ante Tigres, sin embargo, él se queda con el partido ante su vecinos de ciudad por ser un compromiso que se vive diferente.

“He disfrutado muchísimo jugar contra los dos, porque el América es verdad que, al no ser de esta ciudad pues generalmente se dice que es más duro jugar el Clásico contra Tigres, la exigencia siempre es al cien. Pero con América, el haber vivido la final y estar en una época en la que lo han ganado todo, me ha hecho que sean partidos muy duros, pero yo me quedo con el Clásico Regio porque tiene algo especial y diferente”, dijo.

aar