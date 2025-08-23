Menor de edad recibe terrible pelotazo en juego de Diablos Rojos y se encuentra en terapia intensiva

Un niño fue hospitalizado tras recibir un pelotazo en un juego entre Diablos Rojos y Pericos en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Simón Falah-Assadi Martínez, un menor de edad, se encuentra en terapia intensiva a causa de un pelotazo que sufrió en el Estadio Alfredo Harp Helú durante el Juego 1 de la Serie de Zona de la LMB entre los Diablos Rojos del México y los Pericos del Puebla.

Un batazo de foul llegó hasta el segundo nivel del estadio y la bola impactó de lleno en el cráneo del niño de nueve años de edad.

Tras recibir el terrible pelotazo, Simón fue atendido en el estadio de los Diablos Rojos. En cuanto se descartó una conmoción, el menor de casa pudo volver a casa con sus familiares, pero lo peor estaba por venir.

Un niño de 9 años permanece en terapia intensiva tras recibir un pelotazo en el Estadio Alfredo Harp Helú durante el juego Diablos Rojos vs Pericos. Su familia pide donadores de sangre y apoyo económico para los gastos médicos. #CDMX #Beisbol #Noticias pic.twitter.com/rmzakRTqAa — Rotativo de México (@rotativodemex) August 23, 2025

Familiares de menor de edad lo llevan al hospital tras molestias por el pelotazo

Anna Luisa Martínez, mamá de Samuel, dio a conocer que ya, en casa, su hijo tuvo vómito y dolores de cabeza, por lo que decidió llevarlo al hospital.

“Pensamos que era un recargo hasta que empezó a tener coágulos en el vómito y lo llevamos al hospital y el doctor nos dice que no es normal, porque no tiene nada en el estómago, entonces le hacen una tomografía, sale que tenía una hemorragia considerable que le estaba comprimiendo parte del cerebro”, comentó la madre del menor en charla con Récord.

Estadio Harp Helú ofrece apoyo a familia del menor

Luego de este desafortunado incidente, la familia de Samuel solicitó ayuda para los gastos del menor, quien fue llevado al Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México.

Los familiares del pequeño de nueve años decidieron llevarlo a dicho nosocomio debido a que ahí trabaja el pediatra del niño.

A toda la afición y medios de comunicación. pic.twitter.com/W8Q4y5VfX3 — Estadio Alfredo Harp Helú (@HarpEstadio) August 23, 2025

Luego de este llamado, el Estadio Alfredo Harp Helú emitió un comunicado en sus redes sociales para hacer saber que ofreció apoyo a Samuel con su seguro médico.

“Se ofreció el acompañamiento con el seguro del inmueble para apoyar a la familia y que ellos puedan estar enfocados en la atención y seguimiento de Simón”, se lee en una parte del comunicado del estadio de los Diablos Rojos del México.

El Estadio Alfredo Harp Helú también informó que el niño de nueve años está fuera de peligro, pero permanecerá bajo observación en terapia intensiva.

EVG