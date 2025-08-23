Santiago Giménez es titular en la derrota del Milan ante el Cremonese en la Serie A

Santiago Giménez tras la derrota del Milan ante el Cremonese en la Serie A

Luego de mucha incertidumbre por su futuro, el delantero mexicano Santiago Giménez fue titular en la derrota del Milan ante el Cremonese por marcador de 2-1. El ariete azteca había anotado el primer gol del juego, pero estaba en claro fuera de lugar y fue anulado.

Un partido complicado en donde el Milan vuelve a dejar dudas sobre su funcionamiento. Pasan los entrenadores por el cuadro rossoneri, pero los resultados no mejoran y la derrota en el arranque del campeonato no es para nada alentadora.

En este cotejo se dio el esperado debut del laureado mediocampista croata Luka Modric, quien después de un largo paso por el Real Madrid llegó al Milan y aunque dejó grandes momentos y buenas sensaciones, el subcampeón del mundo no fue suficiente para iniciar el campeonato sumando.

Defeat on matchday 1. pic.twitter.com/oqhvIoWDkd — AC Milan (@acmilan) August 23, 2025

Pese a que Massimiliano Allegri tomó los controles del Milan, el conjunto rojinegro no pudo ganar en casa y estuvo dos veces con la desventaja en al pizarra. Fueron superados por momentos por el modesto Cremonese, que no se metió a San Siro con la intención de esperar un buen resultado.

El club de la ciudad italiana de Cremona, en la región de Lombardía, se plantó en la casa milanista con propuesta, lo que les sirvió para abrir el marcador al 28’. Cuando parecía que la visita se iba al descanso con la superioridad en la pizarra, llegó el empate.

Santi Giménez marca gol en fuera de lugar

El Cremonese retomó la ventaja en la pizarra gracias a Federico Bonazzoli, quien anotó un golazo de tijera para sellar el destino del Milan, que perdió ante uno de los clubes recién ascendidos de la Serie B.

Aunque lo intentó, e incluso tuvo un gol en fuera de lugar, Santi Giménez no pudo ayudar a la causa del Milan, que en la siguiente jornada de la Temporada 2025-2026 se mide al Lecce, un duelo que en apariencia puede ser accesible para los 19 veces campeones.

En más acción de los mexicanos en Italia, el defensor central Johan Vásquez empezó la campaña como capitán del Genoa, en un empate sin anotaciones ante el Lecce. Si bien no se consiguieron los tres puntos, la igualdad es algo bueno para un club como Il Grifone.

aar