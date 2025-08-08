Sergio Canales, su esposa y su familia reciben espantosas amenazas de muerte

El mediocampista español Sergio Canales, jugador de los Rayados del Monterrey recibió amenazas de muerte, pero no solo él, pues también su esposa y hasta su hija fueron intimidadas.

Mediante sus redes sociales, la esposa del jugador, Cris Llorens, denunció que recibió mensajes en donde amenazan a su familia. El nombre del usuario que mandó los mensajes no fue identificado porque la pareja de Canales lo tapó.

“Pueda ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten todos hija de remil p***. Tus hijos también, hija de remil p***”, fueron los mensajes que Cris Llorens compartió en sus historias de Instagram.

Llorens no solo expuso estas amenazas en redes, pues también escribió un mensaje en donde expresa su rechazo por el mensaje, con una pequeña reflexión en donde asegura que debe trabajar para cambiar las cosas.

“No me puedo imaginar por lo que tiene que pasar una persona para desearle la muerte a otra. Justo por eso necesitamos trabajar tanto para cambiar las cosas”, empezó el mensaje de la esposa de Sergio Canales.

“Por gente así, necesitamos criar una nueva generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites, que no repita violencias. Te mando luz. Aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas”, termina el mensaje.

Más amenazas de muerte en el futbol mexicano

Estas amenazas para Sergio Canales y su familia llegan unos días después que la silbante Katia Itzel García también fue amenaza de muerte y curiosamente también con Rayados del Monterrey de por medio.

“Te vas a morir, pinche árbitra de mier... En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho. Te vamos a disolver en ascido (sic)”, dice parte de uno de los mensajes que le mandaron a Katia Itzel García.

En respuesta a estos mensajes que atentan contra la vida de la silbante, la FIFA asegura que está solidarizada con la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf, ofreciendo su cooperación para que los responsables rindan cuentas.

“En la FIFA, nos solidarizamos con la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf para condenar las acciones de quienes realizan estas amenazas inaceptables. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas”, termina el mensaje de Gianni Infantino.

