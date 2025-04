Sergio Canales habla de su pelea con Martín Demichelis; no se arrepiente y lanza mensaje para el Monterrey (VIDEO)

Luego de varios días en donde su nombre estuvo envuelto en una gran polémica, el mediocampista de Monterrey, Sergio Canales, rompió el silenció y habló sobre lo ocurrido con su entrenador, el argentino Martín Demichelis.

El español Canales realizó un video en redes sociales en donde explica públicamente lo que pasó en el interior de Rayados, haciendo énfasis en que no hizo nada malo y que su intención no era la de meter a La Pandilla en tantos problemas.

“Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo qué pasó, porque por mi parte no he hecho nada malo y nunca he querido perjudicar a este equipo con el que me he sentido muy identificado y que desde que he llegado he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, dijo el jugador ibérico.

Sergio Canales, quien es una gran estrella de la Liga MX, argumenta que hubo una plática grupal luego de los malos resultados por lo que ha atravesado el club regiomontano y que los ánimos se calentaron, pero que se ha hablado mucho en los medios, aunque con desinformación.

“Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Obviamente la estoy pasando bastante mal porque se ha hablado mucho, ha habido desinformación. Todos conocen mi compromiso con este equipo”, comentó el ex del Betis.

Sergio Canales se pierde el duelo ante Chivas

Hace unos días se reportó que dentro de las instalaciones de entrenamiento de Monterrey se registró una pelea entre Sergio Canales y Martín Demichelis, pues el español le habría reclamado al argentino por su forma de dirigir, lo que generó una discusión entre ambos.

Producto de la gresca, Canales pateó una puerta de cristal, lo que provocó un corte en su pierna, que según reportes de medios nacionales, requirió de hasta 10 puntadas y de atención médica.

Sergio Canales, derivado de este incidente, se perdió el partido pasado de Monterrey, aunque no lo extrañaron, pues Rayados ganó por marcador de 3-1 a las Chivas en la cancha del Estadio BBVA.

El siguiente duelo de La Pandilla es este sábado 12 de abril y será nada menos que antes los Tigres, cotejo que es de gran importancia para la ciudad de Monterrey al tratarse del Clásico Regio.

aar