Monterrey recibe terrible noticia y no podrá contar con Sergio Ramos por casi un mes en Liga MX

Sergio Ramos jugó los 90 minutos en el partido de Puebla contra Monterrey, pero al final del partido el defensa español recibió una terrible noticia que lo tendrá fuera de las canchas de la Liga MX por tres semanas.

El defensa español recibió una tarjeta amarilla al minuto 42 de tiempo corrido por una falta cerca del área y con eso sumó su quinto cartón preventivo consecutivo, lo que significa que tendrá un partido de suspensión en el Apertura 2025.

Lamentablemente para los Rayados, Sergio Ramos, su capitán, no tendrá minutos en el encuentro ante el Querétaro de la Jornada 8 de la Liga MX y tendrá que ver el partido ante los Gallos Blancos desde la grada del Estadio La Corregidora.

Sexta victoria consecutiva en liga y nos vamos al parón de selecciones como líderes. ¡Vamosss!

Ahora toca desconectar un poquito y disfrutar de buena música 😏🤫.



Sixth win in a row in Liga MX and we go into the international break as leaders. Onwards!

Now it’s time to enjoy… pic.twitter.com/xkDgmTNxq2 — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

¿Hasta cuándo regresará Sergio Ramos a la actividad con Monterrey?

Después de ver su quinta tarjeta amarilla consecutiva en la Liga MX, Sergio Ramos tendrá que cumplir un partido de suspensión en el Apertura 2025 y será en la Jornada 8 ante el Querétaro en la cancha del Estadio La Corregidora.

Sin embargo, por la Fecha FIFA de septiembre, el encuentro ante los Gallos Blancos será hasta el 14 del mismo mes y el regreso a las canchas del defensa español será hasta el encuentro ante el América en el Estadio BBVA el sábado 20 de septiembre.

Doménec Torrent tendrá dos semanas para preparar el compromiso ante Querétaro y elegir al defensa central que reemplazará a Sergio Ramos en la cancha, ya que los Rayados necesitan la victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla general de la Liga MX.

Monterrey, el equipo favorito para ser campeón de Liga MX

El Monterrey ha sorprendido a la Liga MX con su desempeño durante el inicio del Apertura 2025; el equipo de Sergio Ramos y compañía lleva seis victorias y una derrota en siete jornadas, lo que los coloca como el líder general de la competencia.

Los Rayados suman 18 unidades para su causa y su perseguidor más cercano es el Club América con 14 puntos, así que una victoria de las Águilas no pondría en peligro el primer puesto de los regiomontanos. En caso de que esto continúe, la Jornada 9 del torneo podría ser crucial para definir al nuevo líder de la competencia.

Equipos como el Toluca, Tigres, Cruz Azul o hasta el mismo América son los que podrían competirle al Monterrey de Torrent, que está mostrando un gran estilo de juego esta temporada.

DCO