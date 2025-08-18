Sergio Ramos y el mensaje que puede provocar grandes cambios en el vestidor de Monterrey y un futuro incierto en la Liga MX

El defensor español Sergio Ramos hizo un misterioso comentario en redes sociales, después del último partido de la Liga MX, sobre el interior y actualidad del vestidor de Rayados.

Para algunos aficionados puede tratarse de un dardo de Sergio Ramos a las estrellas del Monterrey, pues señala que si trabajan juntos las cosas pueden salir bien, algo que se interpreta como un mensaje que puede romper la relación de la plantilla regiomontana.

“Buena victoria en casa. 3 puntos más para seguir arriba. ¡Ese es el camino, equipo! Juntos todo es mucho más fácil. ¡Seguimos! El sábado más”, fue el mensaje del defensor español campeón del mundo en 2010 con la Selección de España.

El mensaje de Ramos, exjugador del Real Madrid, recordó a la relación que tenía la plantilla con el entrenador pasado Martín Demichelis, pues hasta se dijo que cracks como Lucas Ocampos y Sergio Canales estaban pensando en dejar Rayados.

Ocampos da victoria a Rayados ante Mazatlán

En un partido en donde terminaron sufriendo de más, los Rayados del Monterrey consiguieron la victoria 3-2 ante el Mazatlán en el cierre de la quinta fecha del torneo, resultado con lo que el cuadro de Domènec Torrent se coloca como sublíder del Apertura 2025.

La Pandilla llegó a 12 puntos, los mismos que tiene el Pachuca, que en su duelo de esta jornada perdió ante los Xolos de Tijuana y perdieron el invicto. No fue un duelo sencillo para Monterrey, que empezó perdiendo con tanto en contra al 13′.

La igualdad le dio a los regios la confianza que les faltaba para irse con todo al ataque a buscar darle vuelta al partido y lo consiguieron gracias a un jugador que había sido muy criticado por parte de la afición de Rayados, que es el atacante argentino Lucas Ocampos, quien respondió a los señalamientos con dos goles para encaminar al cuadro local a obtener los tres puntos.

Ocampos encontró el segundo de Monterrey apareciendo en la banda derecha y el tercero desde la izquierda, recibiendo de cara a portería, encarando y eludiendo a dos rivales, antes de sacar un zapatazo en el borde del área que entró pegado al porte del portero del Mazatlán.

