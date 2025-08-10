Monterrey gastó una millonada en él, llegó como crack, no funcionó y lo quieren fuera del club lo más pronto posible

Jugadores de Monterrey antes de un partido de la Leagues Cup

Monterrey sigue buscando la forma de aumentar la profundidad en su plantilla, pero mientras la directiva encuentra a esos nuevos jugadores, hay uno que forma parte del equipo, aunque tal vez no por mucho tiempo, pues ya le están buscando acomodo.

Se trata de Lucas Ocampos, quien de acuerdo con Kery Ruiz, la directiva rayada le estaría buscando acomodo, pues invirtieron en él cerca de 20 millones de dólares y no ha rendido según lo esperado, además que tiene un alto salario, siendo esta la situación que complica su salida.

Habría equipos interesados en Lucas Ocampos, pero su tema contractual hace complicado que pueda liberar ese espacio. La afición ya no está contenta con el nivel mostrado por el delantero argentino, siendo uno de los futbolistas más señalados por la hinchada.

El sueldo de Ocampos, de acuerdo con Sport Illustrated, rondaría los 4 millones de dólares anuales, siendo uno de los mejores pagados de la Liga MX, pero las piezas se estarían moviendo para que se coloque en otro equipo, ya sea del futbol mexicano o del extranjero.

Monterrey busca refuerzos

La directiva de Rayados tiene luz verde para buscar refuerzos y aunque no se dio el nombre de los posibles jugadores que podrían llegar, el presidente deportivo de La Pandilla, José Antonio Noriega, confirmó que se están buscando fichajes.

“Sí hay avance (respecto al refuerzo), es decir, que en los próximos días podamos cerrar algunos de los candidatos que tenemos. Como siempre en toda negociación hay voluntades, hay candidatos y vamos avanzando”, dijo el Tato ante los medios de comunicación.

Después de quedar fuera de la Leagues Cup, el directivo de Rayados aseguró que en los próximos días espera cerrar a algunos candidatos, sin mencionar nombres.

“Íbamos a competir y quedar fuera no es lo que el Club de Futbol Monterrey pretende en cada competencia. No nos ha alcanzado en esta ocasión y vamos a centrarnos en lo que viene, pensando que debemos estar donde el CF Monterrey merece”, agregó.

aar