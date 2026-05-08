Khamzat Chimaev vs Sean Strickland | UFC 328 EN VIVO en México; Dónde ver la pelea por el título de peso medio

Khamzat Chimaev se enfrenta a Sean Strickland en el combate estelar de UFC 328

Este sábado 9 de mayo se realiza UFC 328, cartelera en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, y que tiene dos peleas por título, una de ellas enfrenta al campeón de peso medio Khamzat Chimaev ante el retador y exmonarca Sean Strickland.

La esperada pelea entre dos de los mejores 185 libras del mundo por fin verá la luz y será el punto fuerte de una velada que tiene como combate coestelar al myanmarense Joshua Van defendiendo su cinturón de peso mosca de la UFC ante el japonés Tatsuro Taira.

Han vencido a varios de los mejores del mundo 🌎#UFC328 | Sáb 9 de mayo | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/sqYZU6ZjjX — UFC Español (@UFCEspanol) May 8, 2026

¿Dónde ver UFC 328 con Khamzat Chimaev vs Sean Strickland?

UFC 328, que tiene como pelea estelar a Khamzat Chimaev vs Sean Strickland, inicia este sábado 9 de mayo a las 15:00 horas con las primeras peleas preliminares. La función estelar arranca a las 19:00 horas y el combate estelar al rededor de las 21:30 horas. Todos tiempos del centro de México.

Día: Sábado 9 de mayo

Transmisión: Paramount Plus

Primeras Preliminares: 15:00 horas, tiempo del centro de CDMX

Preliminares: 17:00 horas, tiempo del centro de CDMX

Cartelera principal: 19:00 horas, tiempo del centro de CDMX

Pelea de Chimaev vs Strickland (horario aproximado): 21:30 horas, tiempo del centro de CDMX

¡Conoce estos datos de @JoshuaVanBT y disfruta de toda su acción mañana, 9 de mayo, en #UFC328!

.

ESTELARES 9pm ET 🇺🇸 / 7pm 🇲🇽 / 10pm 🇦🇷 / 3am 🇪🇸⁣⁣⁣⁣⁣⁣

PRELIMINARES 7pm ET 🇺🇸 / 5pm 🇲🇽 / 8pm 🇦🇷 / 1am 🇪🇸⁣⁣

PRIMERAS PRELIMS 5pmET 🇺🇸 / 3pm 🇲🇽 / 6pm 🇦🇷/ 11pm 🇪🇸⁣⁣ pic.twitter.com/e12aNeMhWk — UFC Español (@UFCEspanol) May 8, 2026

Así llegan los peleadores

Khamzat Chimaev es un peleador invicto checheno, que representa a Emiratos Árabes Unidos. Su récord profesional es de 15-0 y realiza su primera defensa del título de peso medio de la UFC. En el combate anterior capturó el cetro al vencer por decisión unánime a Dricus du Plessis.

Chimaev, apodado El Lobo, tienen en su récord victorias sobre nombres como Dricus du Plessis, Robert Whittaker y Kamaru Usman, todos ellos excampeones de la UFC. Lo que vuelve impresionante a Khamzat es que domina a sus rivales.

Del otro lado, Sean Strickland busca recuperar el cetro que tuvo por un corto tiempo. Lo ganó tras vencer a la leyenda de la categoría Israel Adesanya. Perdió el título al combate siguiente ante Dricus du Plessis.

185 libras marca Khamzat Chimaev ✔️#UFC328 | Sáb. 9 de mayo | En vivo por Paramount + Deportes pic.twitter.com/RYnYQ121Ff — UFC Español (@UFCEspanol) May 8, 2026

Tras esa derrota el estadounidense tuvo que vencer a Paulo Costa para tener otra oportunidad por el campeonato. Se le programó una revancha ante Du Plessis, quien resultó vencedor de nuevo. En su combate anterior Strickland venció a Anthony Hernandez y se ganó la oportunidad de retar a Khamzat Chimaev.

Entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland hay, como se dice en los deportes de combate, ‘mala sangre’, pues ambos han realizado comentarios muy fuertes, incluso con amenazas de muerte de por medio y con agresiones en las conferencias de prensa previas.

aar