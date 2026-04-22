¿Qué equipo de la Liga MX apoya Caín Velásquez? La leyenda de la UFC sorprende

Caín Velásquez, leyenda mexicana de la UFC, fue visto en México apoyando a un equipo de la Liga MX y por increíble que parezca no se trata de ninguno de los cuatro grandes del futbol azteca, sino de los Gallos Blancos del Querétaro.

En redes sociales de FOX se compartió un video del excampeón de peso completo de UFC en el Estadio Corregidora. El peleador retirado estuvo acompañado de los que parecen ser sus hijos.

“(Vine a ver) A Querétaro, a los Gallos Blancos. Vine nomás para apoyar al equipo, mi primera vez aquí y es una buena experiencia”, dice el originario de California, quien tuvo la oportunidad de estar en el terreno de juego.

Fue sorprendente que Caín Velásquez haya asistido al Corregidora para ver al Querétaro, que ya está eliminado de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los Gallos suman 17 puntos a falta de una fecha para el final de la campaña regular.

¿Quién es Caín Velásquez?

Caín Velásquez es un expeleador profesional de artes marciales mixtas (MMA) y exluchador profesional mexicoamericano. Es reconocido como uno de los mejores pesos pesados en la historia de Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa más famosa y prestigiosa de MMA en el mundo.

De raíces mexicanas, Caín nació el 28 de julio de 1982 en California, Estados Unidos. Su carrera deportiva arranca desde el colegio siendo luchador universitario en la Universidad del Estado de Arizona. Su base de lucha le permitió destacar en el MMA profesional.

Su base de grappling, sumado a las habilidades de striking, lo convirtieron en campeón de peso completo de la UFC en 2010 luego de derrotar a Brock Lesnar, quien pareciera iba a ser uno de los campeones con más defensas, pero no estaba listo para el problema que representaba el mexicano.

A lo largo de su carrera tuvo rivalidades destacadas, especialmente con el brasileño Junior dos Santos, con quien protagonizó una trilogía de combates muy recordada y con quien intercambió varias veces el título de peso completo. Lamentablemente las lesiones mermaron mucho su carrera y lo obligaron a dejar la jaula.

Después de retirarse de las MMA, Caín Velasquez probó suerte en la lucha libre profesional, siendo aparte de la empresa mexicana Lucha Libre AAA.

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