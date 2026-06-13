Suecia vs Túnez: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026

Suecia y Túnez disputan el primer juego de la Copa del Mundo 2026 en Monterrey.

Monterrey, una de las tres sedes de México en la Copa del Mundo 2026, recibe su primer juego en el evento este domingo 14 de junio con el enfrentamiento entre Suecia y Túnez, dos de las selecciones que integran el Grupo F de la competencia.

El estadio de Rayados alberga el duelo entre los nórdicos, que clasificaron a la justa vía repechaje tras dejar en el camino a Ucrania y Polonia, y las Águilas del Cártago, que lograron el objetivo tras acabar líderes del sector H de las eliminatorias africanas, con 13 puntos de diferencia sobre Namibia, su más cercano perseguidor.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Suecia vs Túnez?

El partido entre Suecia y Túnez, correspondiente al Grupo F de la Copa del Mundo 2026, se jugará este domingo 14 de junio, en el Estadio Monterrey. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva en la señal de Vix.

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Fecha : Domingo 14 de junio

Hora : 20:00

Estadio : Monterrey

Transmisión: Vix

Posibles alineaciones de Suecia y Túnez

SUECIA : Viktor Johansson, Emil Holm, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema, Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

TÚNEZ: Aymen Dahmen, Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Elias Achouri, Ghaylen Chaalali y Firas Chaouat.

¿Cuántas veces se han enfrentado Suecia y Túnez?

Las selecciones de Suecia y Túnez se enfrentan por quinta vez en su historia y por primera desde el 2003, cuando el conjunto africano se impuso 1-0 en un amistoso.

La escuadra escandinava se impuso en dos de los cuatro cotejos previos ante las Águilas del Cártago, mientras que el otro choque entre ambos culminó con una igualada de 1-1 en 1976.

El Suecia vs Túnez de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 es el primero de carácter oficial entre ambas selecciones, integrantes del Grupo F junto con Países Bajos y Japón.

Entrenador de Suecia, de dirigir en cuarta división a un Mundial

Graham Potter tuvo un comienzo modesto como entrenador, pasando por los altibajos del futbol de clubes antes de encontrarse a las puertas de su primer partido en un Mundial.

“Si alguien me hubiera dicho cuando empecé a entrenar a un grupo de estudiantes en la Universidad Met de Leeds que acabaría pasando por la cuarta división del futbol sueco hasta llegar aquí, al Mundial, por supuesto que habría emprendido ese viaje. Es increíble”, dijo a periodistas el sábado.

“Así que ahora me encuentro en un momento en el que estoy muy agradecido por la carrera que he tenido, por la vida que he tenido y por estar aquí ahora”, agregó.

En octubre, Potter se lamía las heridas tras su destitución a principios de temporada por parte del West Ham United, cuando los suecos le llamaron tras despedir al entrenador Jon Dahl Tomasson en medio de una pésima campaña de clasificación para el Mundial 2026.

EVG