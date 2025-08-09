¿Monterrey firmará a Antoine Griezmann? Directiva de Rayados lanza misterioso mensaje: “Sí hay avance”

La Liga MX no deja de impresionarnos cuando se trata de fichajes, pues se reportó que los Rayados del Monterrey están interesados en contratar al atacante francés Antoine Griezmann, pues sondearon la situación del todavía jugador del Atlético de Madrid.

La directiva de Rayados tiene luz verde para buscar refuerzos y aunque no se dio el nombre de los posibles jugadores que podrían llegar, el presidente deportivo de La Pandilla, José Antonio Noriega, confirmó que se están buscando fichajes.

“Sí hay avance (respecto al refuerzo), es decir, que en los próximos días podamos cerrar algunos de los candidatos que tenemos. Como siempre en toda negociación hay voluntades, hay candidatos y vamos avanzando”, dijo el Tato ante los medios de comunicación.

Después de quedar fuera de la Leagues Cup, el directivo de Rayados aseguró que en los próximos días espera cerrar a algunos candidatos, sin mencionar nombres.

“Íbamos a competir y quedar fuera no es lo que el Club de Futbol Monterrey pretende en cada competencia. No nos ha alcanzado en esta ocasión y vamos a centrarnos en lo que viene, pensando que debemos estar donde el CF Monterrey merece”, agregó.

Aunque se reveló que sí hay intentos de cerrar fichajes, no se sabe si llegará Antoine Griezmann, campeón del mundo en Rusia 2018. El interés de Rayados por el delantero colchonero lo reportó primero Diego Armando Medina, de TUDN.

El fichaje del Principito sería una de las grandes bombas, no solo del Torneo Apertura 2025, sino de toda la historia del futbol mexicano, pues sería uno de los jugadores de mayor calidad y palmarés que ha pisado las canchas nacionales.

Antoine Griezmann tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027, por lo que si Rayados quiere sus servicios deberá pagar una suma aproximada de 18 millones de dólares, valor en el que lo tazan sitios especializados en fichajes, además que se dice que percibe más de 13 millones de dólares anuales en el cuadro rojiblanco.

Monterrey iría por todo por el francés, pues se reporta que Rayados incluso tuvo una reunión virtual con Maud Griezmann, hermana y representante del jugador. Aunque solo fue una plática, sin algo muy serio por el momento.

Griezmann reforzaría a Monterrey, que recientemente perdió a un jugador importante como lo es Nelson Deossa, quien es nuevo jugador del Betis de España y que maravilló al mundo en el Mundial de Clubes 2025, siendo el jugador clave de Rayados.

