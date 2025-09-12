Iva Jovic sigue en búsqueda del título del Guadalajara Open AKRON tras vencer a Victoria Jiménez Kasintseva

Iva Jovic sigue demostrando su gran nivel tenístico a sus 17 años y logró vencer a Victoria Jiménez Kasintseva en tres sets para instalarse en las semifinales del Guadalajara Open AKRON 2025; la tenista estadounidense dejó parciales de 6-3, 3-6 y 7-6 (6).

La raqueta de Andorra perdonó durante el partido y después le salió muy caro en el resultado, pues no supo liquidar a Jovic cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, mientras que la atleta de California no dejó ir su primer punto para partido y dejó en el camino por el título a Jiménez Kasinteseva.

Cuando el reloj marcó 2 horas y 43 minutos, Iva Jovic puso el último punto en el tablero para que los aplausos del público se escucharan en la cancha del Estadio AKRON. El duelo entre dos de las tenistas más jóvenes del torneo fue muy peleado desde el principio, pero la balanza se inclinó a favor de la estadounidense, en el cuarto juego del primer set, cuando aprovechó su primera oportunidad de quiebre para ponerse 3-1 y amplió la ventaja en el siguiente con su saque.

Pero la de Andorra, también motivada por la afición que se dio cita al Estadio AKRON, logró un break que le permitió acercarse 4-3. Cuando parecía que Victoria podría igualar el partido, desaprovechó su servicio; Iva Jovic logró el break para el 5-3 y sacaría para ganar la primera manga. Jiménez Kasintseva opuso resistencia en el noveno “game” y se adelantó 40-0, pero falló en sus cinco oportunidades para break y Jovic, en el tercer punto para set, lo definió.

Aunque esta situación podía echar para abajo los ánimos de la tenista de Andorra, parece que solo fue una motivación más para regresar y conseguir la victoria, pues en la segunda manga demostró un mejor nivel que Jovic para igualar el marcador a un set por bando.

Cuando Victoria estaba adelante 4-3, apareció la lluvia y obligó a la cancelación momentánea del partido. A su regreso varios minutos después, Victoria rompió el servicio de su rival y con su saque obligó a la tercera manga, la cual resultó más igualada de lo esperado, pues se tuvo que definir en un apretado tiebreak.

Victoria Jiménez Kasintseva se encontraba 6-5 en el tablero y tuvo la oportunidad de sacar para el partido, pero el poderío de Iva Jovic apareció en el partido para mandarlo al tiebreak.

“Genial. Quiero decir que he trabajado muy duro para estar donde estoy ahora y para tener éxito a una edad temprana, pero solo estoy emocionada de seguir mejorando y espero estar aquí muchas más veces, incluso en semifinales más importantes”, expresó Iva Jovic.

La estadounidense, con dos minibreaks, se puso en ventaja 3-0, y todo indicaba que seguiría marcando puntos para llevarse el boleto a las semifinales, pero los siguientes tres juegos fueron para la de Andorra y hasta consiguió ponerse 6-5, por lo que tuvo un match point que dejó ir.

Iva Jovic, con aguante y mentalidad, se llevó los últimos tres puntos para cerrar el tiebreak en 8-6 e instalarse en las semifinales del torneo y espera a la ganadora entre Magdalena Frech y Nikola Bartunkova.

DCO