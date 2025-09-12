El Hijo del Vikingo recibe terribles abucheos en Worlds Collide antes de medirse a Dominik Mysterio (VIDEO)

El Hijo del Vikingo fue abucheado antes del combate principal de Worlds Collide.

El Hijo del Vikingo fue víctima de los abucheos del público en Worlds Collide momentos antes del combate estelar contra Dominik Mysterio en Las Vegas, Nevada.

Los aficionados que se dieron cita en el Thomas & Mack Center se lanzaron con todo contra el luchador nacido en Puebla previo a su encuentro contra el hijo de Rey Mysterio por el Megacampeonato de AAA.

¡El Megacampeón AAA ha llegado, Hijo del Vikingo! 👏



EN VIVO en https://t.co/Gv5ke9a0Kj#WorldsCollide desde Las Vegas pic.twitter.com/5TJzCuOm4q — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 13, 2025

Mr. Iguana y Lola Vice ganan lucha mixta en parejas en Worlds Collide

La cuarta pelea de la noche en Worlds Collide fue testigo de la contundente victoria que Mr. Iguana y Lola Vice consiguieron a costa de The Judgement Day, equipo conformado por Finn Bálor y Roxanne Perez, con Raquel Rodríguez.

La Yesca salió volando sobre Demonito y posteriormente se lanzó Mr. Iguana. Lola Vice definió el combate sobre Roxanne para la victoria en la lucha mixta en parejas.

Psycho Clown y Pagano también ganan en Worlds Collide

Pagano y Psycho Clown salieron con los brazos en alto sobre The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) en la pelea por el título de Parejas de AAA.

El combate terminó caliente luego de que los Wyatt atacaron sin piedad a Pagano y a Psycho Clown en lo que ser el comienzo de una nueva y gran rivalidad.

EVG