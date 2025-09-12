Lucha Libre

El Hijo del Vikingo recibe terribles abucheos en Worlds Collide antes de medirse a Dominik Mysterio (VIDEO)

Los aficionados abuchearon a El Hijo del Vikingo en los momentos previos a su enfrentamiento contra Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA en Worlds Collide

El Hijo del Vikingo fue abucheado antes del combate principal de Worlds Collide.
El Hijo del Vikingo fue abucheado antes del combate principal de Worlds Collide. Foto: Captura de video
Por:
Enrique Villanueva

El Hijo del Vikingo fue víctima de los abucheos del público en Worlds Collide momentos antes del combate estelar contra Dominik Mysterio en Las Vegas, Nevada.

Los aficionados que se dieron cita en el Thomas & Mack Center se lanzaron con todo contra el luchador nacido en Puebla previo a su encuentro contra el hijo de Rey Mysterio por el Megacampeonato de AAA.

Mr. Iguana y Lola Vice ganan lucha mixta en parejas en Worlds Collide

La cuarta pelea de la noche en Worlds Collide fue testigo de la contundente victoria que Mr. Iguana y Lola Vice consiguieron a costa de The Judgement Day, equipo conformado por Finn Bálor y Roxanne Perez, con Raquel Rodríguez.

TE RECOMENDAMOS:
Giuliana Olmos jugará la final del torneo de dobles.
Tenis

Giuliana Olmos asegura que “será una final especial” la del Guadalajara Open AKRON 2025

La Yesca salió volando sobre Demonito y posteriormente se lanzó Mr. Iguana. Lola Vice definió el combate sobre Roxanne para la victoria en la lucha mixta en parejas.

Psycho Clown y Pagano también ganan en Worlds Collide

Pagano y Psycho Clown salieron con los brazos en alto sobre The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) en la pelea por el título de Parejas de AAA.

El combate terminó caliente luego de que los Wyatt atacaron sin piedad a Pagano y a Psycho Clown en lo que ser el comienzo de una nueva y gran rivalidad.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Iva Jovic es la tenista más joven del Guadalajara Open AKRON 2025.
Tenis

Iva Jovic sigue en búsqueda del título del Guadalajara Open AKRON tras vencer a Victoria Jiménez Kasintseva