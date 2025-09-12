Giuliana Olmos asegura que “será una final especial” la del Guadalajara Open AKRON 2025

Giuliana Olmos y su dupla en el torneo Aldila Sutjiadi lograron llegar hasta la gran final del certamen de dobles y la mexicana se mostró feliz en conferencia de prensa de llegar por segunda ocasión al partido por el título en el Guadalajara Open AKRON.

“Estoy feliz con nuestra presentación de hoy, creo que hicimos un gran trabajo en seguir el plan y ser agresivas, eso fue lo que nos ayudó a ganar el partido”, expresó Gugu Olmos.

Olmos comentó que “las dos jugamos agresivas, sacamos bien y aquí lo importante es ser agresivo, por la altitud”. Además, la tenista de 32 años declaró que “la verdad es bonito llegar otra vez a la final. No es que cada semana esté llegando a la final. Lo voy a disfrutar. Va a ser un poquito más especial, porque estamos en México. Espero que venga mucha gente para apoyarnos. Y voy a disfrutar la gente y el partido”.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Iva Jovic sigue en búsqueda del título del Guadalajara Open AKRON tras vencer a Victoria Jiménez Kasintseva

Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi vencieron en la antesala de la gran final a la pareja estadounidense conformada por Jessie Aney y Quinn Gleason en dos sets, dejando parciales de 6-3 y 6-4, cabe recalcar que siguen sin perder un set en lo que va de la competencia.

Olmos jugó la final de dobles de la edición de 2021, cuando el torneo aún no tenía esta categoría. En esa ocasión hizo pareja con Desirae Krawczyk y cayeron derrotadas a manos de las australianas Ellen Perez y Astra Sharma.

La tenista mexicana ha tenido grandes actuaciones en suelo mexicano, pues en su carrera también ha sido finalista en el Abierto de Monterrey (2024 y 2018) y en Acapulco (2019).

Su pareja, Aldila Sutjiadi, habló sobre su experiencia de jugar con Giuliana Olmos en diferentes torneos de dobles y que se siente complacida de compartir cancha con una raqueta local, lo que le hace experimentar el apoyo de la afición, “y me encanta tener a la gente detrás, porque nos motiva y nos da energía”, dijo.

El Guadalajara Open AKRON es el tercer torneo que la dupla conformada por la tenista mexicana y la indonesia disputan juntas y en su tercera experiencia, ya van por su primer campeonato de un torneo categoría 500.

DCO