Marina Stakusic da la campanada ante Jelena Ostapenko y la elimina del Guadalajara Open AKRON

El Guadalajara Open AKRON 2025 ha estado lleno de sorpresas y el último partido de los octavos de final no iba a ser la excepción, en donde Marina Stakusic logró sacar la victoria sobre Jelena Ostapenko, tercera sembrada del certamen, por parciales de 4-6, 7-6(6) y 2-6.

La tenista canadiense ha realizado un estupendo trabajo en lo que va de la competencia, pues llegó al cuadro principal desde el torneo de calificación y ahora se encuentra en los cuartos de final del GDL Open AKRON.

Lo impresionante de este encuentro es que Stakusic ya tiene medida a Ostapenko en la pista, pues por segundo año consecutivo, la número 155 del mundo eliminó a la tenista de Letonia en este torneo. Hace un año, en la misma instancia, la canadiense se impuso 6-3, 5-7 y 7-6 (0).

Marina Stakusic necesitó dos horas y 30 minutos para apuntar su nombre una vez más en los cuartos de final del certamen que se lleva a cabo en el Centro Panamericano de Tenis, y en unas horas salir en busca de un lugar en las semifinales.

La tenista de 20 años cayó en cuartos de final el año pasado ante la actual campeona Magdalena Frech, pero ahora se ve más segura en la cancha y en su segundo juego del certamen solo tuvo 7 tiros ganadores, únicamente cometió cuatro errores no forzados, contra 20 de la campeona de Roland Garros en 2017.

“Creo que fue la mentalidad. Creo que solo tratando de mantener la calma y estar cómoda, así que eso es cuando comienzo con los pequeños errores también, así que en términos de que solo me dije a mí misma que no va a pasar”, expresó la raqueta canadiense.

Jelena Ostapenko logró recomponerse en el segundo set al llevar el partido al tiebreak y ahí llevarse la segunda manga, pero en el parcial definitivo, la letona cedió su saque dos veces seguidas y la canadiense tomó la delantera 3-0 en el marcador.

Además, después del tercer juego, Ostapenko pidió la asistencia médica por temas de la presión; afortunadamente, regresó a la cancha, pero no pudo recuperar su nivel con evidentes problemas para respirar, por lo que terminó cediendo el juego 6-2.

Marina Stakusic tendrá algunas horas de descanso antes de volver a saltar a la cancha para medirse ante Emiliana Arango por el pase a las semifinales. La colombiana dejó en el camino a Storm Hunter y está lista para enfrentarse a la canadiense.

