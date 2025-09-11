Guadalajara Open AKRON 2025: Resumen de todos los partidos del jueves 11 de septiembre

La actividad en el Guadalajara Open AKRON 2025 no se detiene y las tenistas saltarán a la cancha del Estadio AKRON este jueves 11 de septiembre en busca del boleto que las coloque en los cuartos de final del torneo, para estar más cerca de levantar el título.

El partido más llamativo de este día es el de la octava sembrada del torneo, Camila Osorio, y la joven tenista estadounidense Iva Jovic, quien es la raqueta más pequeña disputando el certamen, con 17 años.

Giuliana Olmos en busca de su octavo título de dobles

Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi, la segunda pareja sembrada del torneo, lograron su pase a los cuartos de final de la competencia tras vencer en dos sets a la mexicana Fernanda Contreras y la canadiense Rebecca Marino por parciales de 5-7 y 2-6.

La mexicana de 32 años sigue en pie en el certamen y está en busca de su octavo título en la modalidad de dobles; uno de esos trofeos lo consiguió en el Abierto de Acapulco en 2018 haciendo dupla con la estadounidense Desirae Krawczyk y ahora junto a Aldila Sutjiadi quiere coronarse por segunda vez en su país.

Emiliana Arango deja en el camino por el título a Storm Hunter

Emiliana Arango, tenista de 24 años, fue sumamente superior a Storm Hunter esta tarde en la cancha del Estadio AKRON; la colombiana derrotó en una hora y siete minutos a la australiana por parciales de 6-2 y 6-2.

Arango avanzó a los octavos de final por el retiro de Magda Linette en primera ronda por una lesión en la rodilla izquierda, pero demostró que ese resultado no fue casualidad y con autoridad consiguió su pase a los cuartos de final. La nacida en Medellín, Colombia, ya espera rival que saldrá del encuentro entre Jelena Ostapenko y Marina Stakusic.

Victoria Jiménez Kasintseva da la campanada ante Veronika Kudermetova

Victoria Jiménez Kasintseva llegó al cuadro principal desde el torneo de calificación y en los octavos de final se enfrentó a la segunda sembrada del torneo, un partido que parecía cantado para Veronika Kudermetova antes de iniciar.

La tenista de Andorra mostró un gran nivel tenístico desde el comienzo, respondiendo de buena forma los fuertes saques de la rusa y quebrándole el servicio en tres ocasiones durante el encuentro, además de no dejar que su contrincante consiguiera un break en el encuentro.

Con esta gran actuación que mostró en la pista, Jiménez Kasintseva es una de las favoritas para llegar a la final, pues podría tener un encuentro más tranquilo en los cuartos de final.

Elsa Jacquemot muestra su poder ante la primera sembrada del torneo

Elsa Jacquemot ya vivió dos suspensiones en sus dos primeros partidos del Guadalajara Open AKRON, pero ella demuestra que eso no le afecta en su juego y en los octavos de final dejó fuera del torneo a la primera sembrada de la competencia, Elise Mertens.

La francesa logró remontar el marcador y llevarse la victoria por parciales de 6-4, 3-6 y 4-6, para verse las caras con Tatjana Maria, quien no ha perdido un set en lo que va del GDL Open AKRON, en la siguiente fase. Además, se convierte en una de las favoritas al título.

¿Cómo va el torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON 2025?

El torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON ya conoce a dos de las cuatro parejas invitadas a las semifinales, pues la dupla estadounidense conformada por Jessie Aney y Quinn Gleason, junto a Irina Kromacheva y Nicole Melichar, están a un paso de la gran final.

Además, la mexicana Giuliana Olmos junto a Aldila Sutjiadi pelearán ante Alana Smith y Darja Vidmanova por un boleto a la antesala del partido por el título; del otro lado, Elsa Jacquemot y Polina Kudermetova se medirán ante Magali Kempen y Katarzyna Piter, para definir a la última pareja invitada a las semis.

DCO