Hijo del Vikingo confía en ganar el Megacampeonato de AAA ante Dominik Mysterio: “no lucha, solo corre”

El Hijo del Vikingo se prepara recuperar el Megacampeonato de AAA, el cual se encuentra en poder de Dominik Mysterio, su rival más grande de la actualidad y a quien promete destrozar en su casa, pues ambos chocan en Puebla en la lucha estelar del Rey de Reyes 2026.

El originario de Cuautlancingo reveló antes de enfrentar a su némesis que tiene todo a su favor para ganar el título de la caravana estelar y que lo hará a pesar que la afición mexicana esté a favor de Dominik Mysterio.

▶️#VIDEO | “No va haber descalificación, es lo que más me emociona”

El Hijo de Vikingo prepara su versión más ruda para enfrentar a Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA en Rey de Reyes



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/O1MfxTrrlU — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 12, 2026

“Me siento a gusto y feliz por estar en casa, aun cuando mis paisanos no me apoyen. Que se den cuenta que uno de los mejores luchadores de Puebla destacó, llegó a Triple A y ahora está entrando a WWE”, dijo El Hijo del Vikingo en una mesa redonda antes de Rey de Reyes 2026.

El gladiador poblano ha reconocido en diversas ocasiones su malestar con la preferencia de los aficionados, que en su rivalidad con Dirty Dom prefieren al luchador estadounidense, quien llega al magno evento de AAA como el poseedor del Megacampeonato.

“Tengo todo a mi favor. Estamos en México, estoy con mi gente y sé manejar el estilo que quiero como rudo. Tengo a mis amigos, mis aliados, y no encuentro la forma en que pueda escaparse”, comentó.

▶️#VIDEO | El Hijo del Vikingo se siente más cómodo de rudo😈

Habla de su cambio de bando y le deja un dardo a la afición



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/8br4RGfoJ5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 12, 2026

El tener a la gente en su contra provocó un cambio en El Hijo del Vikingo, quien se encuentra en una nueva faceta como rudo. Esta etapa de su carrera le gusta y aseguró que Dominik Mystrerio no tiene salida este sábado, pues la lucha es sin descalificación.

“Firmó un contrato donde no se puede echar para atrás”, dijo el gladiador mexicano, quien asegura le regresará el brillo al título más grande de AAA. “Tengo mucha calidad, por algo los números no fallan, 833 días como campeón, que la afición se dé cuenta que tengo los méritos para ser campeón de nuevo”, agregó.

Sobre su cambio de bando dijo: “Di lo que tenía que dar como técnico, quise ganarme a la afición, la gané, pero no le gusta a la gente. Ahora yo veo por mí mismo cómo crecer en mi carrera”.

▶️#VIDEO | “Ni sabe luchar el wey, solo habla y corre”

El Hijo del Vikingo se le va con todo a Dom Mysterio



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/d8FrMUzxzV — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 12, 2026

El luchador azteca explicó cuál es su enojo con la gente. “Son gente hipócrita que apoya a gente que ni sabe luchar. Uno que le da un buen espectáculo a la gente, que se mata arriba del ring como debe ser y la gente no lo valora”.

El Hijo del Vikingo es el gladiador con el reinado más largo del Megacampeonato AAA. El poblano mantuvo el título por 833 días consecutivos la primera vez, con 24 defensas exitosas.

En su segundo reinado el esteta de la Angelópolis duró 104 días con el cinturón, hasta que lo perdió en el evento Worlds Collide ante Dominik Mysterio, quien tuvo ayuda de El Grande Americano para ganar el cetro.

El Sucio Dom se convirtió en el primer luchador en sostener al mismo tiempo el Megacampeonato AAA y un título de WWE, pues en ese momento tenía el Campeonato Intercontinental.

▶️#VIDEO | “Le puedo ganar a él y a su papá”

Hijo del Vikingo no cree que Dom Mysterio salga vencedor en Rey de Reyes



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/j3KdznC4si — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 12, 2026

Además de la lucha entre El Hijo del Vikingo y Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA se tendrán encuentros emocionantes para los aficionados, pues todas las estrellas de la empresa mexicana estarán enfrentándose a las figuras de la WWE.

Entre los encuentros más destacados está el que se tendrá por el Campeonato Mundial de Parejas AAA entre Pagano y Psycho Clown ante The War Raiders, facción integrada por Ivar y Erik.

También Laredo Kid expondrá el Campeonato Crucero AAA en un Fatal 4 (combate de cuatro esquinas) ante TJP, Jack Cartwheel y Dragon Lee. Esta lucha promete ser una de las más entretenidas de la noche.

Y por si fuera poco, tendremos la final del Rey de Reyes, que la disputarán cuatro luchadores, siendo estos Santos Escobar, El Original Grande Americano, La Parka y El Grande Americano.

aar