Rey Mysterio y Rey Fénix, los grandes vencedores de Guerra de Titanes AAA con ayuda de Penta Zero Miedo

Penta Zero Miedo ayudó a Rey Mysterio y a Rey Fénix a ganar la lucha estelar de Guerra de Titanes AAA.

Con la ayuda de Penta Zero Miedo, Rey Mysterio y Rey Fénix derrotaron a los Gringos Locos 2-0, conformados por El Grande Americano y Dominik Mysterio, en la lucha estelar de Guerra de Titanes, el último evento de AAA este 2025 y que tuvo como sede la Arena Guadalajara.

El Hijo del Vikingo salió airoso ante Dragon Lee después de que Omos apareció para atacar al enmascarado. Por su parte, el equipo conformado por Faby Apache, Natalya y Lola Vice se impuso a las Tóxicas, conformadas por La Hiedra, Flammer y Maravilla, que de inmediato amenazaron con la posibilidad de una revancha.

Se acabó la lucha estelar de #GuerraDeTitanes

En la lucha por el campeonato crucero, el ganador fue Laredo Kid, quien salió avante contra Jack Cartwheel y Je’Von Evans.

Otros ganadores en Guerra de Titanes AAA

La disputa por el campeonato latinoamericano quedó en manos del Hijo del Dr. Wagner, quien retuvo dicho título después de que Ethan Page no aguantó un castigo.

Psycho Circus, integrados por Psycho Clown, Murder Clown y Dave The Clown, y Pagano, consiguieron el triunfo sobre The Wyatt Sicks, integrados por Dexter Lumis, Uncle Howdy, Erick Rowan y Joe Gacy.

Octagón Jr. y La Parka se llevaron la victoria en la lucha de cuatro equipos después de imponerse a Cruz del Toro por la cuenta de tres.

