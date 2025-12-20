¡OFICIAL! Pumas anuncia a su nueva bomba en el ataque para el Clausura 2026

Juninho, delantero brasileño, fue anunciado por Pumas como flamante refuerzo del equipo universitario en el ataque para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, convirtiéndose en la primera alta de la entidad capitalina de cara a la próxima temporada del futbol mexicano.

El ariete sudamericano llega a las filas auriazules procedente del Flamengo, equipo con el que apenas en noviembre conquistó el título de la Copa Libertadores, además de que también ganó el Brasileirao.

Bem-vindo Juninho 🐾🇧🇷



Desde Brasil a Ciudad Universitaria, delantero que se integra a Pumas para reforzar el ataque. 🥅⚽️



¡Mucho éxito y bienvenido a la familia auriazul! ⚽💙💛#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Q61D2crqhS — PUMAS (@PumasMX) December 21, 2025

“Bem-vindo Juninho 🐾🇧🇷 Desde Brasil a Ciudad Universitaria, delantero que se integra a Pumas para reforzar el ataque. 🥅⚽️ ¡Mucho éxito y bienvenido a la familia auriazul! ⚽💙💛“, fue el mensaje con el que Pumas anunció a Juninho como su nuevo jugador para el Clausura 2026.

Juninho, la nueva esperanza de Pumas en el ataque

La ofensiva ha sido todo un dolor de cabeza para Pumas en los últimos torneos, y el Apertura 2025 fue clara muestra de ello luego de que Guillermo Martínez y José Juan Macías quedaron fuera de circulación a causa de lesiones.

Es por ello que la directiva ahora encabezada por Antonio Sancho ha fichado a Juninho, delantero brasileño de 29 años de edad que debutó en el 2015 con el Atlético Paranaense.

Juninho ha plasmado su firma en las instalaciones de la Cantera.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, junto al vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, le dieron la bienvenida a nuestro refuerzo en el ataque para este Clausura 2026, Juninho Vieira,… pic.twitter.com/IVdjn2YkWi — PUMAS (@PumasMX) December 21, 2025

¿Cuándo debutará Juninho como futbolista de Pumas?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se pondrá en marcha el próximo 9 de enero con tres partidos, pero los Pumas debutarán dos días después, el domingo 11.

El equipo dirigido por Efraín Juárez se presenta como local en el Estadio Olímpico Universitario, donde recibirá al Querétaro en actividad correspondiente a la Jornada 1.

Se espera que el brasileño Juninho sea titular en el encuentro entre los felinos y los Gallos Blancos para tener sus primeros minutos oficiales como futbolista de la escuadra del Pedregal.

