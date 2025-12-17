PSG se corona en la Copa Intercontinental 2025 tras vencer en penaltis a Flamengo; Resumen y goles

PSG se coronó en la Copa Intercontinental tras vencer en la final al Flamengo en penaltis.

El PSG se proclamó campeón de la Copa Intercontinental 2025 después de imponerse en serie de penaltis al Flamengo, tras un empate 1-1 en el duelo efectuado en el Estadio Ahmad bin Ali de Rayán, Qatar. Los franceses acertaron dos cobros en su tanda, mientras que los brasileños solamente concretaron uno.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador al minuto 38 para poner al frente al club francés tras cerrar la pinza al barrarse para contactar el balón, tras un ligero desvió del guardameta Agustín Rossi.

🇬🇪🇫🇷Khvicha Kvaratskhelia with a goal for PSG in the intercontinental cup FINAL against Flamengo.⚽️



pic.twitter.com/d8GNtSptMw — Georgian Footy (@GeorgianFooty) December 17, 2025

jorginho não bate pênalti, ele humilha o goleiro

pic.twitter.com/GF24fXPDQz — out of context brasileirão (@oocbrsao) December 17, 2025

El Fla emparejó la pizarra en la segunda mitad por medio de un penalti convertido por Jorginho al minuto 62, luego de que Marquinhos cometió una falta sobre Giorgian de Arrascaeta.

Sin embargo, el PSG fue el que tuvo las próximas oportunidades después del empate del Flamengo. Una de ellas fue un remate de derecha de João Neves al 73′, seguida de un disparo raso de Desiré Doué al 78′.

Agustín Rossi salvó al Mengao en dos ocasiones al minuto 81 al tapar en primera instancia un zurdazo de Nuno Mendes y el posterior contrarremate de derecha del flamante ganador de The Best, Ousmane Dembélé.

PSG y Flamengo no pueden evitar los tiempos extra

El Flamengo adelantó líneas en los últimos cinco minutos, cuando era inminente el alargue, y tuvo un disparo de Gonzalo Plata que se fue muy arriba de la portería al 86′.

Khvicha Kvaratskhelia falló una de las últimas ocasiones del encuentro en el tiempo reglamentario con un disparo de zurda en el centro del área al minuto 91. La última antes de los tiempos extra fue un mal contacto de Marquinhos tras un centro raso de Ousmane Dembelé al 96′.

Saúl Ñíguez tuvo la primera ocasión del Flamengo en los tiempos extra con un disparo de zurda fuera del área al minuto 91. El PSG respondió con un remate de cabeza de Marquinhos al 98′.

Nuno Mendes tuvo la última oportunidad de anotar en todo el encuentro con un disparo de zurda fuera del área que desvió Agustín Rossi.

El PSG se impuso 2-1 en una errática serie de penaltis para llevarse el título de la Copa Intercontinental a costa del Flamengo. Vitinha y Nuno Mendes fueron los únicos que acertaron sus disparos por los campeones de la Champions League. Por los monarcas de la Copa Libertadores sólo acertó Nicolás de la Cruz.

EVG