Snoop Dogg es el encargado del show de medio tiempo del juego navideño entre Lions y Vikings

Esta Navidad, Netflix viene con el mejor libro de jugadas de las tradiciones navideñas con un show de medio tiempo que ningún aficionado quiere perderse, pues el ícono mundial Snoop Dogg será el centro de atención en su sección denominada Snoop’s Holiday Halftime Party.

El espectáculo de medio tiempo durante el Día de Juego Navideño de la NFL de Netflix el 25 de diciembre, en vivo desde el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota, partido que enfrentará a los Minnesota Vikings y los Detroit Lions, pero todos los ojos estarán puestos en el Doggfather cuando el reloj marque el medio tiempo.

Snoop Dogg toma las riendas en el intermedio, prometiendo canciones que encabezan las listas, mucho espíritu navideño e invitados especiales, lo que asegura una actuación inolvidable. Snoop Dogg dijo: “¿NFL, Netflix y tu tío Snoop el día de Navidad? Estamos sirviendo música, amor y buenas vibraciones para que todo el mundo disfrute. Ese es el tipo de magia navideña que Santa no puede llevar en una bolsa”.

Bela Bajaria, Directora de Contenido de Netflix, dijo: “El Día de Juego Navideño se ha vuelto mucho más genial. Estamos uniendo a dos gigantes culturales globales, la NFL y el inigualable Snoop Dogg, quien presentará el espectáculo de medio tiempo más candente. Como chica de la Costa Oeste y gran fan, puedo decir con confianza que este es el mejor regalo que podemos dar a nuestros miembros. ¡Estamos listos para ‘drop it like it’s hot’ en esta celebración navideña!”.

Para ayudar a compartir la noticia, Netflix ha lanzado un video de anuncio, narrado por el legendario ícono del funk George Clinton. No te pierdas a Snoop Dogg, en vivo en el medio tiempo, solo en Netflix. Esta Navidad, la fiesta es en Minnesota, y todos están invitados.

Snoop Dogg protagonizará el show de medio tiempo en navidad. ı Foto: Cortesía NFL

Estos son los partidos de NFL que podrás disfrutar en navidad

El Día de Juego Navideño de la NFL regresa a Netflix en 2025 con dos partidos estelares que mostrarán a rivales de la división NFC enfrentándose. Transmitido en vivo por Netflix, Cowboys vs. Commanders a las 12:00 horas (tiempo de CDMX) desde el Northwest Stadium en Landover, Maryland, seguido por Lions vs. Vikings a las 15:30 horas (CDMX) desde el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota.

El año pasado, Netflix dio inicio a su Día de Juego Navideño inaugural con la superestrella internacional Beyoncé actuando en el medio tiempo del partido Ravens vs. Texans, con el “Beyoncé Bowl”, nominado a cuatro premios Emmy.

Continuando con la tradición iniciada en 2024, cada equipo que juegue el Día de Navidad llevará un parche festivo e inspirado en la Navidad en su uniforme, tanto en sus juegos de la Semana 16 como en los del Día de Navidad. Con el escudo de la NFL respaldado por dos bastones de caramelo, el parche navideño de 2025 captura la emoción del futbol americano durante la temporada navideña.

