Chiefs queda fuera de playoffs por primera vez en 11 años; ¿El final de una dinastía?

Patrick Mahomes se lesionó en la derrota de Chiefs ante Chargers, que dejó a Kansas City fuera de playoffs por primera vez en 11 años.

Los Kansas City Chiefs no jugarán unos playoffs de NFL por primera vez en 11 años. La derrota en la Semana 15 por 13-16 a manos de Los Angeles Chargers dejó a la franquicia de Misuri fuera de toda posibilidad de acceder a la postemporada de la actual campaña, a la que llegó en calidad de subcampeón.

Patrick Mahomes y compañía sufrieron su octava derrota de la campaña, lo que los mantiene en un tercer y lejano tercer puesto en el Oeste de la Conferencia Americana detrás de los Denver Broncos y de los Chargers, que con el resultado en el Arrowhead Stadium llegaron a 10 triunfos y cuatro descalabros.

The Chiefs have been eliminated from playoff contention for the first time in Patrick Mahomes’ career pic.twitter.com/Hh2ow6tDXN — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2025

Lesión de Patrick Mahomes, mal augurio para los Chiefs

Justin Herbert, jugando con una mano izquierda rota, había ayudado a los Chargers a tomar la delantera con una remontada en la segunda mitad, pero Kansas City recuperó el balón con una oportunidad más.

Patrick Mahomes intentaba remontar a los Chiefs en los segundos finales, completando una serie de pases para cruzar el medio campo antes de la advertencia de los dos minutos. Pero en la siguiente jugada, estaba corriendo hacia la línea lateral de Kansas City y lanzando el balón fuera cuando fue derribado por el liniero defensivo Da’Shawn Hand, dejando al dos veces MVP sujetándose la rodilla izquierda.

Mahomes fue llevado brevemente a la carpa de lesiones, luego trasladado al vestidor con una toalla sobre la cabeza. Fue limitado a 189 yardas sin touchdowns y una intercepción. Kansas City logró solo 239 yardas como equipo.

An INT and now a sack today for Ashton Gillotte 💪



LACvsKC on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/HLzvgvbzJC — NFL (@NFL) December 14, 2025

Derwin James interceptó un pase de Gardner Minshew, quien acababa de reemplazar al lesionado Patrick Mahomes, en los segundos finales para asegurar una victoria de 16-13 sobre los campeones reinantes de la Conferencia Americana de la NFL.

Por su parte, los Chargers lograron al menos 10 victorias en dos campañas consecutivas, pues en la del 2024 terminaron con marca de 11-6.

¿Cuál fue la última campaña de Chiefs sin playoffs?

La temporada del 2014 fue la última de la NFL en la que los Chiefs no jugaron los playoffs. Aquella ocasión, Kansas City acabó con récord de 9-7 en el segundo sitio del Oeste de la AFC, pero Bengals y Ravens clasificaron por su mejor desempeño.

En estos últimos 11 años, los Chiefs ganaron tres Super Bowls de cinco que disputaron, además de que consiguieron cinco campeonato de Conferencia y nueve divisionales.

Ya con Patrick Mahomes como mariscal de campo, Kansas City salió airoso en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII. San Francisco fue su víctima en el del 2020 y el 2024, mientras que Philadelphia lo fue en el 2023.

EVG