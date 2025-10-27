Mahomes y Chiefs logran tercera victoria al hilo en la NFL, al aplastar a Commmanders en el Monday Night Football

Chiefs vence a Commanders en la Semana 8 de la NFL

Los Kansas City Chiefs tuvieron pocos inconvenientes para vencer 28-7 a los Washington Commanders, en el juego que cerró con las acciones de la Semana 8 de la NFL. De hecho, el equipo de Patrick Mahomes se vio fuerte y logró su tercera victoria consecutiva.

Fue un juego en donde Travis Kelce anotó su touchdown número 100 en su carrera, incluyendo los playoffs. La ofensiva de Kansas estuvo aceitada y lograron su quinta victoria en sus últimos seis juegos.

Puede ser que Mahomes y compañía estén teniendo un renacimiento en la campaña, luego de empezar con derrotas y mucha incertidumbre. El mariscal de campo terminó con tres pases de anotación.

25/34

329 total yards

3 TDs



Patrick Mahomes on MNF ⭐️ pic.twitter.com/WQVN8fnqCw — NFL (@NFL) October 28, 2025

Además de sus tres lances en las diagonales, Mahomes culminó con 25 de 34 pases y 329 yardas totales. Por si fuera poco, además se unió a Peyton Manning como los únicos jugadores con más de 40,000 yardas de pase en sus primeras 9 temporadas, incluidos los playoffs.

