¡Lamentable noticia! Exestrella de la NFL pierde la vida en un trágico accidente a los 36 años

Durante la Semana 7 de la Temporada 2025, la National Football League está de luto, pues se confirmó la terrible muerte de Doug Martin, quien fue excorredor de los Tampa Bay Buccaneers, en un trágico accidente automovilístico.

La familia de la exestrella de la NFL fue la que confirmó la pérdida de Martin al medio Tampa Bay Times, aunque no revelaron cuáles fueron las causas exactas del deceso. El medio TMZ señaló que el excorredor perdió la vida tras un accidente en motocicleta.

Rest in peace, Doug Martin ♥️ pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

Tampa Bay Buccaneers lamenta el fallecimiento de Doug Martin

Los Tampa Bay Buccaneers publicaron un comunicado en sus redes sociales lamentando la pérdida de Doug Martin, quien llegó al equipo en 2012 como novato y logró múltiples selecciones al Pro Bowl durante seis temporadas con el conjunto de Florida.

“Nos entristece profundamente enterarnos del repentino e inesperado fallecimiento de Doug Martin. Desde su histórica temporada de novato en 2012 hasta sus múltiples selecciones al Pro Bowl durante sus seis temporadas como Buccaneer, Doug dejó una huella imborrable en nuestra franquicia”, escribió la franquicia de la NFL.

De igual forma, remarcaron que Martin “fue un jugador favorito de la afición durante su etapa en Tampa Bay y fue reconocido como uno de los 50 mejores Buccaneers de todos los tiempos por sus numerosos logros”.

Por último, mandaron un mensaje a la familia del excorredor de la NFL. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todas las personas con quienes Doug conmovió a lo largo de su vida”.

The NFL family mourns the loss of Doug Martin.



We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates. pic.twitter.com/wewX7soP6B — NFL (@NFL) October 19, 2025

Esta fue la trayectoria de Doug Martin en el futbol americano

Doug Martin formó parte de los Tampa Bay Buccaneers durante siete temporadas en la NFL, pero antes de llegar a la franquicia de Florida, la exestrella de la National Football League jugó en el futbol americano universitario en Boise State Broncos.

En 2012 logró llegar a la NFL en la primera ronda del draft, siendo elegido por los Bucaneros; por otra parte, en 2015 Martin fue elegido All-Pro y tuvo participación en dos Pro Bowls a lo largo de su carrera, en 2012 y 2015.

Sus números en la NFL son impresionantes, pues corrió para 5,356 yardas, teniendo un promedio de 4,1 yardas por acarreo y en toda su carrera logró anotar un total de 30 touchdowns. Como receptor, registró 148 recepciones para 1.207 yardas y dos anotaciones.

DCO