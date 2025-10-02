Confirmado: La NFL regresa a México en 2026 y este es el estadio donde jugarían

La NFL volverá a México en el 2026 con un partido de temporada regular.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó que la liga volverá a México en el 2026 para un partido oficial a celebrarse nuevamente en el Estadio Azteca. “Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año y estamos muy emocionados”, aseveró Goodell en una conferencia de prensa.

“Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho”, adelantó Roger Goodell en la conferencia Leaders in Sport, misma que se llevó a cabo en el Estadio Twickenham de Londres, ciudad en la que el domingo 5 de octubre se enfrentan los Cleveland Browns y los Minnesota Vikings.

"Roger Goodell":

Porque confirmó que la NFL regresará a la CDMX en 2026 pic.twitter.com/b01qSWS4bE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 2, 2025

¿Qué equipos de la NFL vendrán a México en el 2026?

Roger Goodell no mencionó los nombres de los equipos de la NFL que vendrán a México para disputar un partido de fase regular en la temporada del 2026, duelo que, como los anteriores, tendrá como sede el Estadio Azteca.

Sin embargo, es muy alta la probabilidad de que los Dallas Cowboys sea una de las dos franquicias que jueguen en la capital mexicana el próximo año, pues Jerry Jones, dueño y gerente general del equipo, confirmó recientemente que el equipo estará en tierras mexicanas.

“¿Cuándo vamos a México? Esa es una gran pregunta, cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá“, señaló Jerry Jones en entrevista para las redes sociales de los de la Estrella Solitaria.

🇲🇽 Hace 20 años, en México, la NFL jugó su primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos.



Ahí empezó lo que hoy conocemos como los International Games y ha derivado en una profunda alianza entre México y los Cardenales de Arizona. 🏈🤝 pic.twitter.com/UVN1oi8wbB — Cardenales de Arizona (@AZCardenales) October 2, 2025

Si bien los Cowboys han jugado cuatro partidos en México, todos ellos han sido de pretemporada y el más reciente de ellos en el 2001, cuando se impusieron 21-6 a los Raiders (todavía de Oakland), precisamente en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Cuántos partidos de temporada regular de NFL han sido en México?

Hasta el momento son cinco los partidos oficiales que se han llevado a cabo en México, todos ellos de fase regular y con el Estadio Azteca como sede, siendo el primero de ellos el 2 de octubre del 2005 con la victoria de los Arizona Cardinals sobre los San Francisco 49ers (31-14).

Pasó más de una década para que la NFL viniera de nueva cuenta a nuestro país, cuando el 21 de noviembre del 2016 los Raiders se impusieron 27-20 a los Houston Texans.

El 19 de noviembre del 2017 se llevó a cabo el tercer partido oficial de NFL en el Coloso de Santa Úrsula con el aplastante triunfo de los New England Patriots sobre los Raiders (33-8).

Los Kansas City Chiefs derrotaron 24-17 a Los Angeles Chargers el 18 de noviembre del 2019, mientras que en el quinto y más reciente juego de temporada regular en México los 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals el 21 de noviembre del 2022.

EVG