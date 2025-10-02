Ella es Mikaela Huvatt, la hermosa esposa de Rodrigo Aguirre que roba los corazones de la afición del América

Mikaela Huvatt es una empresaria que está casada con el futbolista uruguayo Rodrigo Aguirre y ha acompañado a su pareja desde el inicio de su relación en Uruguay, hasta mudarse con él a México para acompañarlo en su paso por el Monterrey y ahora en América.

Mikaela Huvatt es una empresaria que se dedica a los bienes raíces, diseñadora de interiores y vendedora de propiedades de lujo. En sus redes sociales comparte imágenes trabajando, además de todos los momentos bellos que ha pasado con su familia, como la última fiesta de disfraces que organizó con los jugadores del América.

La empresaria y el delantero de las Águilas contrajeron matrimonio en 2017 y desde ese entonces han pasado tanto cosas buenas como malas en su vida, pero la esposa del ‘Búfalo’ Aguirre ha estado al pie del cañón junto a su pareja y en cada equipo que ha estado ella es la fan número uno de esa institución.

Mikaela Huvatt evitó que Rodrigo Aguirre se retirará del futbol profesional

Mikaela Huvatt ha sido un pilar importante en la carrera de Rodrigo Aguirre, pues ella fue la que evitó que el delantero de las Águilas se retirara del futbol profesional hace apenas un año.

Aguirre atravesó una crisis personal y profesional durante su última temporada con el Monterrey, un problema por el que casi cuelga los botines a los 29 años. La pareja de Rodrigo Aguirre se percató de esto y creó una imagen de su esposo como si fuera convocado a la Selección de Uruguay, con la frase “El sueño muere cuando muere el soñador”.

Esto ayudó a que ‘El Búfalo’ Aguirre se levantara todos los días con una inspiración de llegar al combinado charrúa, algo que ya consiguió; fue pieza clave en las Eliminatorias Mundialistas y tiene un lugar asegurado para la Copa del Mundo del 2026 con el equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

¿Cómo se encuentra en redes sociales Mikaela Huvatt?

Mikaela Huvatt no es una creadora de contenido, pero utiliza sus redes sociales como una persona más, para compartir los momentos que pasa con su familia y sus logros, tanto personales como laborales.

En Instagram la puedes encontrar como @mikaela_huvatt, donde es más constante al subir publicaciones o historias de su día a día; en X está como @mikaelahuvatt, una red social que no utiliza tanto, pero donde comparte los logros de Rodrigo Aguirre.

Por último, en TikTok su username es mikaelahuvatt, y en su perfil puedes encontrar videos de ella en algunos eventos, momentos chistosos entre familia y sus hijos en el estadio apoyando a su padre.

