Así le quedó el rostro a Rodrigo Aguirre tras el fuerte golpe ante San Luis; ¡como boxeador! (FOTO)

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre sufrió un terrible golpe en el partido más reciente del América, que fue ante el Atlético de San Luis, que lo dejó con una lesión evidente en el rostro desde el primer momento y que ahora en redes sociales compartió cómo se encuentra su rostro, el cual quedó como de boxeador.

En su cuenta de Instagram, El Búfalo Aguirre subió una foto de su cara y demuestra un grave golpe en el ojo derecho, que está completamente cerrado, morado e hinchado, que se asemeja mucho a la cara de los boxeadores después de una pelea y incluso ha sido tema de conversación en redes sociales.

Rodrigo Aguirre comparte una foto de su golpe en el rostro ı Foto: Especial

Así fue el golpe de Rodrigo Aguirre

En la primera mitad, se presentó un balonazo en al área de San Luis con la intención que Aguirre pudiera rematar el centro. El delantero uruguayo se alzó, pero no pudo conectar el balón, pues lo que encontró fue el codo del portero Andrés Sánchez, quien terminó llevándose al rival.

El arquero potosino salió con todo a defender su arco y no fue su intención golpear a Aguirre, quien tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de las Águilas y tuvo que abandonar la cancha.

Así quedó el ojo de Rodrigo Aguirre después del codazo que le metió el portero del Atlético de San Luis. pic.twitter.com/twOba13jdC — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 25, 2025

Jugará Rodrigo Aguirre ante Pumas en la Liga MX

Luego de vencer por la mínima al Atlético de San Luis, el Club América se enfrentará a los Pumas de la UNAM en el Clásico Capitalino, que se realiza este sábado 27 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, con la incógnita si el delantero uruguayo podrá estar en el duelo.

Por el momento las Águilas no ha emitido un comunicado sobre el estado de Aguirre, pero reportes de medios internacionales señalan que al tratarse de un golpe, Aguirre podría jugar ante los Pumas, además que en redes el cuadro azulcrema posteó una foto del ariete entrenando.

La señal de Aguirre en el entrenamiento del América en la previa del Clásico Capitalino es un buen indicio sobre que el futbolista no está lesionado de gravedad y que está trabajando al parejo del resto de sus compañeros, por lo que sería decisión de André Jardine si juega o no ante los del Pedregal.

El Clásico Capitalino entre América y Pumas, de la Jornada 11 Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX Plus.

