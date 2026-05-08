Estrella de la Premier League es borrado de su club tras ser acusado de mensajes con una menor de edad (FOTOS)

Futbolista de la Premier League es acusado de hablar con una menor de edad.

En redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes y videos de la conversación del futbolista del Bournemouth Alex Jiménez, quien se estaba mensajeando con una chica de 15 años en Instagram, un tema bastante delicado al ser una figura pública mayor de 18 años.

En las fotos que circulan en redes sociales se puede ver que la chica le pregunta al futbolista español si no hay problema en que tenga 15 años, a lo que él responde que sí, pero que le gustan las mujeres más pequeñas, además de asegurar que nunca había estado con una chica de esa edad.

En el video que está en internet también se puede ver que la estrella de la Premier League le pregunta si se pueden ver y hacer “cosas de adultos”, a lo que ella responde y reitera que es menor de edad y tiene 15 años.

NOTICIA. El lateral del Bournemouth, Alex Jiménez ha sido acusado de estar mensajeando con una chica de 15 años.



El club ha emitido un comunicado y NO estará disponible para jugar la próxima jornada de la Premier League mientras se investigan los hechos. pic.twitter.com/Ho9OUnz5W4 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 8, 2026

Bournemouth borra a Alex Jiménez para el siguiente partido del equipo

Tras darse a luz la conversación de Alex Jiménez con la chica de 15 años, el Bournemouth sacó un comunicado oficial explicando que ya saben lo que ocurre con su futbolista y que será borrado de la convocatoria del siguiente encuentro en la Premier League.

“El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho, Álex Jiménez. El club comprende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando”, se puede leer en el comunicado.

Por lo ocurrido, el club de la Premier League informa que “en consecuencia, Alex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento”.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

¿La estrella de la Premier League podría recibir una sanción por lo ocurrido?

Alex Jiménez intercambió mensajes con una chica menor de edad, él teniendo 21 años; aunque no es ilegal hablar con una persona de 16 años o menor, lo que sí es un delito en Inglaterra es la comunicación sexual con una menor.

Desde el 3 de abril de 2017, la persona que se dirige a menores de edad a través de llamadas telefónicas o mensajes en redes sociales puede enfrentar hasta dos años de prisión si es declarada culpable de “comunicación sexual con un menor”.

Tras lo ocurrido con la estrella de la Premier League, lo único que queda es esperar a la resolución de este tema y ver si el futbolista español recibirá alguna sanción por parte de las autoridades de Inglaterra.

DCO