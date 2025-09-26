El América nunca le ha podido ganar a Pumas en Ciudad de los Deportes

Con mucho en juego se enfrentan este sábado América y Pumas en una nueva edición del clásico capitalino. Las Águilas buscan conseguir algo que no han logrado nunca, que es derrotar a los del Pedregal en el Estadio Ciudad de los Deportes. Será la quinta ocasión que azulcremas y felinos midan fuerzas en el inmueble de la colonia Noche Buena, donde los auriazules tienen saldo a favor con dos victorias y dos empates. El triunfo más reciente de los felinos fue hace un año, cuando se impusieron por la mínima diferencia con anotación del peruano Piero Quispe en duelo de la Jornada 10 del Apertura 2024.

El América llega al encuentro de la Fecha 11 del Apertura 2025 ubicado en el cuarto sitio con 21 unidades, ocho más que Pumas, que se ubica en zona de play-in al ocupar el noveno puesto de la clasificación. Una victoria sobre los dirigidos por André Jardine metería a los universitarios en la pelea por lugares directos a Liguilla. Los actuales subcampeones de la Liga MX lograron un agónico triunfo en la cancha del Atlético de San Luis a mitad de semana, en tanto que los de Efraín Juárez sucumbieron 3-1 en su visita a Ciudad Juárez a manos de los Bravos.

El Dato: Joao Pedro, del Atlético San Luis, es el líder de goleo con ocho dianas, pero es seguido muy de cerca por Paulinho, del Toluca, con seis anotaciones en el certamen.

Efraín Juárez sabe que no puede seguir dejando ir puntos si quiere meterse con los Pumas de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025. Los universitarios iniciaron el campeonato con dos derrotas, pero desde la llegada de Keylor Navas todo cambió. Se podría decir que es la mejor plantilla de los universitarios desde hace varios torneos.

En sus filas cuentan con futbolistas de mucha experiencia, como el ya mencionado portero costarricense, pero también con sus grandes fichajes: Pedro Vite, Aaron Ramsey y Álvaro Angulo. Posiblemente, la posición en la que más sufren los del Pedregal es en la delantera, pero José Juan Macías ha demostrado que su llegada puede terminar con la sequía de goles.

72 veces se han enfrentado América y Pumas

Por su parte, los de Coapa no pasan por su mejor momento con sus futbolistas. Las lesiones no han parado para los jugadores del América. Henry Martín sigue sin poderse recuperar, el canterano revolución, como lo es Dagoberto Espinoza, se lesionó el ligamento de la rodilla y quedará fuera prácticamente un año de las canchas. Rodrigo Aguirre recibió un golpe en el pómulo y tuvo que salir del partido ante el Atlético de San Luis. Después del cambio, de inmediato fue trasladado al hospital.

“Tenemos un equipazo. Lo hemos tenido desde ya varios años, pero justo lo que dices: ‘estos partidos son para ellos’. Son para esos compañeros que ahora están pasando por un momento que no esperaban. Vamos a sacar estos partidos adelante por ellos”, dijo Alejandro Zendejas al término del juego contra el San Luis en el que rescataron tres puntos.

El América reveló el estado del lateral Dagoberto Espinoza, del que dio a conocer que fue operado con éxito de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX contra el Monterrey en el Estadio BBVA.

“El Club América informa que Dagoberto Espinoza fue operado con éxito de la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, dio a conocer el equipo azulcrema en un breve comunicado al respecto que compartió en sus redes sociales oficiales para poner al tanto a su afición del estado del joven futbolista de 21 años de edad.

“Acompañaremos en todo momento a nuestro jugador en su proceso de recuperación”, concluye el comunicado del América, que no dio detalles acerca del tiempo que Dagoberto Espinoza estará fuera de las canchas con las Águilas.