Rodrigo Aguirre se lleva todo el odio de la afición del Monterrey por el desagradable gesto en el gol del América (VIDEO)

Rodrigo Aguirre fue el encargado de anotar el primer gol del América en el partido ante el Monterrey, gracias a un pase de Brian Rodríguez, pero en la segunda anotación de los azulcremas, la emoción del uruguayo fue tanta que terminó burlándose de la afición regiomontana.

En cuanto Ramón Juárez remató la esférica y la mandó al fondo de la red, Aguirre tomó el balón, volteó a la grada y les sacó la lengua hacia la afición de su exequipo; en cuanto llegó a festejar con sus compañeros, pateó el balón hacia arriba con euforia.

El gesto del ‘Búfalo’ Aguirre se volvió viral en redes sociales; los fanáticos azulcremas mostraron su felicidad por la acción que realizó el delantero de las Águilas, mientras que los aficionados de los demás equipos criticaron al delantero uruguayo.

Rodrigo Aguirre rompió una sequía goleadora de poco más de dos meses

Rodrigo Aguirre inició el Apertura 2025 con la misión de convencer tanto a André Jardine como a la afición del América para convertirse en referente del equipo, pero sus números no son del todo buenos en esta temporada.

El delantero uruguayo apenas lleva dos anotaciones en lo que va de la campaña y su tanto ante el Monterrey terminó con una sequía que Aguirre tenía de dos meses sin mandar el balón al fondo de la red.

Su primer gol en la campaña ocurrió el 16 de julio de 2025, cuando el América recibió a los Xolos en el Ciudad de los Deportes y terminaron ganando 3-1 el cotejo, y fue hasta el 20 de septiembre del mismo año cuando el ‘Búfalo’ Aguirre volvió a anotar con las Águilas.

¡Brian Rodríguez + Rodrigo Aguirre = ⚽️🔥! pic.twitter.com/IhTG5QgcgO — Club América (@ClubAmerica) September 21, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Rodrigo Aguirre con el América en la Liga MX?

Tras rescatar el empate ante el Monterrey en los últimos minutos, el América comienza su preparación para afrontar su partido de la Jornada 10 del Apertura 2025, que se llevará a cabo a mitad de semana.

Las Águilas viajarán al Estadio Alfonso Lastras para enfrentarse ante el Atlético de San Luis el próximo miércoles 24 de septiembre de 2025; el balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Los pupilos de André Jardine saldrán en busca de los tres puntos, que los ayuden a recuperar el liderato en la tabla general y también puedan competir por el liderato del torneo, que después de la novena fecha le pertenece al Cruz Azul.

