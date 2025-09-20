Así fue el agridulce debut de Anthony Martial en la Liga MX con el Monterrey; América le arruinó la noche (VIDEO)

Anthony Martial debutó con Monterrey en el 2-2 contra el América en la Jornada 9 de la Liga MX.

El francés Anthony Martial tuvo sus primeros minutos con el Monterrey en la Liga MX en el partido de la Jornada 9 contra el América, que arruinó su debut al lograr un agónico empate 2-2 en el duelo desarrollado en el Estadio BBVA.

Ramón Juárez consiguió el 2-2 para las Águilas al 89′ y un minuto después ingresó a la cancha Anthony Martial, quien entró en lugar del español Óliver Torres.

Fueron siete los minutos que el flamante fichaje del Monterrey disputó con el América, pues el árbitro Víctor Cáceres agregó seis de compensación, motivo por el que el cotejo finalizó a 96′.

Casi caía el tercer gol de Monterrey con Anthony Martial ante Club América; narración de @DiegoArmaMedina para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/xM9TUTVsca — lilboimx (@lilboimx) September 21, 2025

Anthony Martial tuvo la del triunfo para Monterrey

Inmediatamente después de haber ingresado, Anthony Martial tuvo la ocasión de estrenarse como goleador del Monterrey.

El francés tuvo una oportunidad al minuto 91 del partido contra el América, cuando hizo una de más en el área y su disparo fue desviado por Sebastián Cáceres.

La acción terminó luego de que el silbante marcó falta de Anthony Martial sobre el zaguero de las Águilas.

¿Cuándo vuelve a jugar Anthony Martial con el Monterrey?

El francés Anthony Martial podría tener muy pronto su primer juego de inicio con el Monterrey, que el miércoles visita al campeón Toluca en la jornada doble de la Liga MX.

Se espera que el nuevo fichaje de Rayados tenga al menos más minutos en el duelo a celebrarse el próximo miércoles 24 de septiembre en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

El siguiente cotejo de Monterrey en el Gigante de Acero se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre, cuando reciba al Santos Laguna en el marco de la Jornada 11 del Apertura 2025.

EVG