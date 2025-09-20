En Pumas explotan contra Rayados y revelan detalles de cómo les robaron a Anthony Martial

Los Pumas estaban buscando un nuevo delantero centro, un ‘9′ de peso, que tuviera experiencia mundial para ser la última pieza de su reforzado plantel para el Apertura 2025, sin embargo, cuando parecía que lo habían encontrado, llegó Rayados de Monterrey a robarles al francés Anthony Martial.

Anthony Martial fue presentado como nuevo jugador del Monterrey, pero se reveló que los Pumas buscaron también al ariete exManchester United e incluso tenían una oferta formal y en un momento un acuerdo de palabra, pero de último momento el futbolista de 29 años de edad se decidió por firmar con La Pandilla, todo confirmado por Eduardo Saracho.

Eduardo Saracho, responsable del área deportiva de los Pumas, dijo que pensaba que Martial estaba por vestirse de auriazul, pues incluso habló con él, tuvieron llamadas y empezaron para gestionar su fichaje.

First look at his new home. 🏟️💙 pic.twitter.com/brMf6MoS2u — Rayados English (@WeAreRayados) September 19, 2025

“Pensé que Martial llegaba a Pumas”

“Yo también pensaba que llegaba a Pumas. Comenzamos con ese tema de Anthony (Martial) desde hace semanas, lo identificamos como el objetivo principal para cubrir la posición de ‘9’, entramos en negociaciones con su club, nos permitieron (AEK de Atenas) hablar con él, tuvimos un par de zooms, llamadas, todo lo que se necesita para ir labrando una operación”, comentó Saracho para TUDN.

Los Pumas trabajaron mucho para poder fichar a un delantero centro, pues le dieron salida a Piero Quispe del club para tener un espacio de un jugador extranjero. Cuando el peruano salió de la institución fue que se empezaron las gestiones para cerrar el fichaje del ‘9′, el cual iba a ser el francés, que había dado el sí.

Te queda bien el Azul y Blanco, @AnthonyMartial.🔵⚪ ¡Bienvenido a los Rayados de Monterrey!🔥



¡A romperla! 👊🏼 @CodereMX pic.twitter.com/uft7TnGDIB — Rayados (@Rayados) September 19, 2025

“Llegamos a un principio de acuerdo, hubo una aceptación formal, por escrito con el club vendedor y un sí de parte del jugador. Estábamos preparando todo el tema del viaje y así como te enteraste tú. Hubo un silencio incómodo, llegas a este punto donde tienes principio de acuerdo, estás viendo el viaje, la visa. Vino este silencio y ‘pum’, el anuncio de Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo”, explicó.

Sin embargo, Rayados también estaba interesado en Anthony Martial, quien se decantó por la opción de Monterrey, en parte ayudado porque los jugadores europeos que tiene el cuadro regio ayudaron a convencer al francés de firmar con La Pandilla.

