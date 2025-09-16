Esposa de Aaron Ramsey sorprende a la afición de Pumas con increíble demostración de su amor a México (VIDEO)

La esposa de Aaron Ramsey se ganó el corazón de la afición de Pumas con demostración de su amor a México.

Collen Ramsey, esposa de Aaron Ramsey, se ganó el corazón de los aficionados de Pumas por demostrarle su amor a México en las celebraciones de las fiestas patrias este 15 de septiembre.

La pareja del mediocampista galés del equipo auriazul presumió en sus redes sociales que preparó unos chiles en nogada para celebrar el día de la independencia de México, país al que llegó junto con el experimentado futbolista hace apenas dos meses y parece ya estar adaptada y enamorada de tierras aztecas.

“¡Espero que disfrutes este fin de semana y el Día de la Independencia de México! Me encantaba este platillo y tuve que probarlo por mí misma. Es como una gran fiesta de sabores… ¡La salsa es mi parte favorita!“, fue parte del mensaje con el que la esposa de Aaron Ramsey acompañó su publicación.

Familia de Aaron Ramsey disfruta celebración de fiestas patrias en México

La preparación de los chiles en nogada, platillo típico mexicano, no fue lo único que Collen Ramsey y la familia del futbolista de los Pumas hicieron con motivo de los festejos de la independencia de México.

La esposa de Aaron Ramsey también presumió que comió tunas y que vistió a sus hijos al estilo de la Danza de los Viejitos para disfrutar al máximo esta importante fecha.

El video compartido por Collen Ramsey generó varias reacciones positivas de los aficionados de Pumas, los cuales le manifestaron su agradecimiento a la pareja del futbolista galés.

“Gracias por venir a Pumas!!” y “Los Ramsey pasaron a ser los Ramírez” fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la esposa del mediocampista en Instagram.

Aumenta la actividad de Aaron Ramsey con Pumas

La espera para que Aaron Ramsey debutara con Pumas fue larga pero valió la pena, pues en su segundo juego anotó el gol para darle la victoria de 1-0 a los auriazules sobre el Atlas en la Jornada 7 del Apertura 2025, cotejo en el que jugó 17 minutos.

El futbolista de 34 años de edad tuvo sus primeros minutos en el empate sin anotaciones con Puebla en la Jornada 6 en Ciudad Universitaria, cotejo en el que estuvo 29 minutos en la cancha.

La actividad de Aaron Ramsey con Pumas va en aumento, pues el galés disputó 59 minutos en el 4-1 sobre Mazatlán en la octava fecha de la Liga MX.

