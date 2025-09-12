Pumas festeja su 71 aniversario con triunfo en Mazatlán y el primer gol de JJ Macías

JJ Macías marcó su primer gol con Pumas en el 4-1 sobre Mazatlán.

JJ Macías marcó su primer gol con los Pumas al anotar de penalti el definitivo 4-1 sobre el Mazatlán en el Estadio El Encanto, donde los felinos celebraron sus 71 años de existencia con una victoria clave en la Jornada 8 del Apertura 2025.

Guillermo Memote Martínez hizo dos goles en el primer tiempo para abrir el camino al contundente triunfo de los auriazules. Keylor Navas le atajó un penalti en un momento clave del segundo tiempo a Nicolás Benedetti. Y Alan Medina fue el autor del otro gol, el 3-1 parcial, al minuto 95.

JJ Macías engañó desde los 11 pasos al guardameta Ricardo Gutiérrez al minuto 112 para el 4-1 definitivo y para hacer su primer tanto con la camiseta de los Pumas, club que le dio la confianza para retomar su carrera en la Liga MX.

El delantero surgido de Chivas ingresó a la cancha al minuto 83 en lugar del Memote Martínez y se estrenó como goleador de los del Pedregal en su segundo juego con el equipo, luego de que debutó antes de la Fecha FIFA en el 1-0 sobre Atlas en la Jornada 7.

¿Cuándo había sido el último gol de JJ Macías en la Liga MX?

Pasaron ocho meses para que JJ Macías volviera a anotar un gol en la Liga MX, mismo que consiguió con Santos, su último club en el balompié nacional antes de fichar por Pumas.

El atacante de 25 años de edad no convertía desde el 20 de enero de este año, cuando hizo el tanto de la honra de los Guerreros en la derrota de 2-1 a manos del Pachuca en la segunda fecha del Clausura 2025.

Al igual que el de este viernes con Pumas, JJ Macías también hizo aquel gol con Santos desde los 11 pasos, con la diferencia de que esa vez perdió su equipo.

Lo que sigue para Pumas y JJ Macías

El 4-1 sobre Mazatlán significó para Pumas su tercer triunfo en lo que va del Apertura 2025, y con este resultado los dirigidos por Efraín Juárez llegaron a 12 puntos para de momento meterse en zona de play-in.

La escuadra de la UNAM tiene en puerta un juego vital, pues en la Jornada 9 de la Liga MX recibe en Ciudad Universitaria a los Tigres de la UANL.

El atractivo cotejo entre estos conjuntos felinos se llevará a cabo la noche del sábado 20 de septiembre, tres días después de que los de Monterrey visiten a Chivas en juego pendiente de la Jornada 1.

