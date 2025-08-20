José Juan Macías ya advirtió a la afición de Pumas; “Esperen cero expectativas de mí” (VIDEO)

Los Pumas hicieron oficial el fichaje de José Juan Macías para este Apertura 2025 y el delantero mexicano ya dio sus primeras palabras como jugador auriazul, aunque advirtió a la afición universitaria que “esperen cero expectativas de mí”.

Macías estuvo a prueba con el Real Valladolid de España, pero lamentablemente no consiguió quedarse en el club que dirige Guillermo Almada, así que los Pumas le dieron una nueva oportunidad en la Liga MX para que intente repuntar su carrera en el futbol profesional.

“Me siento muy agradecido; la verdad es que esperen cero expectativas de mí. Para mí esto es como si volviera a debutar, y todo lo que hice en el pasado no importa; ahorita lo que importa es empezar de ceros. Y sí, es la oportunidad de mi vida, así que me siento muy agradecido y muy feliz”, expresó José Juan Macías.

En conferencia de prensa José Juan Macias habla sobre lo agradecido que se siente con @PumasMX y dice que tengan cero expectativas, que es como si volviera a debutar.#Pumas @Puma_VAVEL pic.twitter.com/6SvOdQI7Pn — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) August 21, 2025

Este es el número que utilizará José Juan Macías con Pumas

Además de presentar a José Juan Macías, los Pumas dieron a conocer el dorsal que ocupará el mexicano en su paso por el conjunto del Pedregal, que es uno que nadie esperaría por ser el tercer delantero del equipo.

El delantero mexicano será el camiseta ‘11′ de los Pumas; el último jugador en portar este número en su jersey fue Carlos Gutiérrez, canterano de los auriazules y que actualmente no tiene club, pero el último futbolista recordado en poseer este dorsal fue el ya conocido Matías Alustiza.

Por su parte, Alan Medina, quien también fue presentado esta tarde como nuevo jugador de los Universitarios, utilizará el número ‘22′ en la espalda y llega procedente de los Gallos Blancos del Querétaro de forma gratuita.

¿Cuál fue el último club de José Juan Macías en la Liga MX?

José Juan Macías llegó a ser uno de los prospectos más grandes en el futbol mexicano, por el tremendo nivel que mostró en su paso por el Club León, equipo con el que debutó en la Liga MX.

Sin embargo, las lesiones no han dejado que Macías muestre su verdadero nivel, tanto en el balompié mexicano como en su fugaz paso por Europa, pero los Pumas serán el cuarto equipo del delantero mexicano en la Liga MX y su posible resurrección en el futbol profesional.

La última vez que J. J. Macías pisó las canchas del balompié azteca fue en Apertura 2024, cuando el ariete jalisciense defendía los colores de Santos Laguna, su último equipo en el máximo circuito del futbol mexicano.

