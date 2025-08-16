Toluca no tiene piedad con Pumas y usan la frase del Chino Huerta para burlarse de ellos (FOTO)

El Toluca está listo para recibir a los Pumas en la cancha del Estadio Nemesio Díez para disputar su partido correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025, pero a unas cuantas horas del silbatazo inicial, los Diablos Rojos se burlaron de los Universitarios en redes sociales.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed publicó la famosa foto donde informaron a su afición que hoy es día de partido, pero lo que se llevó las miradas de los internautas fue que hicieron una edición de Alexis Vega con la playera que alguna vez mostró César ‘Chino’ Huerta en el Estadio Olímpico Universitario.

El Toluca puso a Vega alzándose el jersey del equipo y debajo traía una camiseta blanca que dice “Re Hecho en el Toluca”, la icónica frase que utilizó Huerta después de anotar un gol en la cancha del Olímpico Universitario, pero el primer jugador que mostró esa playera, pero con otra frase, fue Jaime Lozano cuando era jugador de los Pumas.

El Infierno nos forja diferentes. 😏😈 pic.twitter.com/zXWKzraIyA — Toluca FC (@TolucaFC) August 16, 2025

Toluca en busca de seguir con pase firme ante los Pumas

El Toluca, vigente campeón de la Liga MX, abrirá las puertas del infierno para recibir a los Pumas y disputar los tres puntos de la Jornada 5 del Apertura 2025, en busca de seguir en los primeros puestos de la tabla general.

Los pupilos de Antonio Mohamed llevan tres victorias y una derrota en el actual torneo, y el encuentro ante los Universitarios podría significar su cuarto partido ganado del certamen, pero los de Efraín Juárez están en busca de ser el segundo club que vence a los Diablos Rojos.

El club del Estado de México es el equipo a vencer en este torneo por ser los actuales monarcas de la Liga MX, pero el Toluca está en busca de meterse entre el selecto grupo de equipos en ser bicampeones del torneo mexicano.

Por un triunfo más en nuestra casa. 😈 pic.twitter.com/MR88T9vI52 — Toluca FC (@TolucaFC) August 15, 2025

¿Cómo van los Pumas en el actual torneo de la Liga MX?

Los Pumas no tuvieron un buen inicio en este Apertura 2025, al caer derrotados ante Santos y Pachuca; la siguiente jornada lograron derrotar al Querétaro y, en su último encuentro ante el Necaxa, igualaron el marcador 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

Los dirigidos por Efraín Juárez apenas suman cuatro puntos de 12 posibles y el partido ante el Toluca es uno de los más difíciles de la temporada para los Universitarios, pero sacar tres puntos del Nemesio Díez sería muy valioso para los auriazules.

De momento, los Pumas se encuentran en la décimo tercera posición de la tabla general, a falta de disputar su encuentro de la Jornada 5 ante el Toluca y esperar los demás resultados de esta quinta fecha.

