Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs Pumas; Jornada 5 del Apertura 2025

Toluca recibe a los Pumas en el Nemesio Díez para la Jornada 5.

La Jornada 5 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre Toluca y Pumas, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego. Los Diablos Rojos quieren seguir con paso firme en el torneo local, pero antes tienen que pasar por encima de los Universitarios.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed necesita las tres unidades de la quinta fecha para seguir peleando con los Tigres y el Pachuca el primer puesto de la tabla general, mientras que los pupilos de Efraín Juárez no pasan por un buen momento y la victoria les daría confianza para lo que resta del certamen.

Este partido, junto al América vs. Tigres, se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Con #GarraYEntrega lucharemos en Toluca para traernos los 3 puntos a casa. @DHLMex trae la información del partido 👇



🆚 | @TolucaFC

🏟️ | Nemesio Díez

🕰️ | 21:00 horas

📅 | Sábado 16 de agosto

📺 | Canal 5, TUDN y ViX #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Nzt4y0SP0z — PUMAS (@PumasMX) August 14, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs Pumas

El partido entre Toluca y Pumas se jugará este sábado, 16 de agosto de 2025, en el Estadio Nemesio Díez, ubicado en Toluca, Estado de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en TUDN y ViX Premium.

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 21:10

Estadio: Nemesio Díez

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Posibles alineaciones del Toluca vs Pumas

TOLUCA: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Ángulo, Franco Romero, Nicolás Castro, Juan Domínguez, Robert Morales y Paulinho.

PUMAS: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silvam, Angel Azuaje, Rubén Duarte, Santiago Trigos, José Caicedo, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

Por un triunfo más en nuestra casa. 😈 pic.twitter.com/MR88T9vI52 — Toluca FC (@TolucaFC) August 15, 2025

Toluca quiere seguir invicto en la Liga MX contra los Pumas

El equipo dirigido por Antonio Mohamed viene de vencer a los Bravos de Juárez en la Jornada 4 del Apertura 2025 por un marcador de 2-0, mientras que los de Efraín Juárez intentarán conseguir su segunda victoria del certamen enfrentando a los Diablos Rojos.

Este partido también representa una buena rivalidad entre ambas escuadras, pues en los últimos diez encuentros, Toluca tiene dos victorias, Pumas tres encuentros ganados y cinco empates, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO