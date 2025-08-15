Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs América; Jornada 5 del Apertura 2025

La Jornada 5 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre los Tigres de la UANL y el América, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que el vencedor de este encuentro podría quitarle el invicto a su rival en la liga local.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro viene con el mejor de los ánimos después de conseguir un resultado favorable en la pasada jornada, en la cual golearon 7-0 al Puebla, por su parte los pupilos de André Jardine vencieron al Querétaro 1-0, pero siguen dejando dudas de su rendimiento.

El partido entre los felinos y las Águilas se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

🔥🫵🏼 ¡Ensayo final de cara a nuestro partido de mañana! pic.twitter.com/Upji9vYhWu — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 15, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs América

El partido entre Tigres y América se jugará este sábado, 16 de agosto de 2025, en el Estadio Universitario, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7. También estará disponible en Tubi y Azteca Deportes.

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7, Tubi y Azteca Deportes

Posibles alineaciones del Tigres vs América

TIGRES: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Romulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza, Diego Lainez, Juan Brunetta, Bernardo Parra, Ozziel Herrera, Ivan López y Ángel Correa.

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín, ‘La Pantera’ Zuñiga.

Tigres quiere romper la hegemonía del América

El equipo dirigido por Guido Pizarro viene de golear al Puebla 7-0 en el Estadio Universitario, mientras que los de André Jardine intentarán sumar de tres para mantenerse entre los primeros cinco lugares de la tabla general.

Este partido también representa un gran reto para los Tigres de la UANL, ya que buscarán romper con la hegemonía que el América tiene sobre ellos. En los últimos diez partidos, la balanza se inclina favorablemente hacia los de Coapa, con siete victorias, dos empates y una sola derrota; es por eso que este encuentro es una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

“Nosotros podemos competirle a quien sea, nos hemos ganado un respeto y eso hace que América esté donde se encuentra. Es un partido complicado, el estadio es difícil, pero eso no quita que cada uno de mis compañeros queramos ganar y trabajaremos por eso”, comentó Erick Sánchez en conferencia de prensa.

DCO