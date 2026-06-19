Canadá gana por primera vez en la justa

Jonathan David firmó un triplete y Canadá ganó su primer partido mundialista en la historia, tras seis derrotas y un empate, además de asegurar virtualmente su pase a la ronda de eliminación directa con el 6-0 sobre Qatar, en Vancouver.

Qatar se quedó con nueve jugadores debido a dos tarjetas rojas en el caótico partido. Homan Ahmed fue expulsado en la primera mitad por una entrada sobre Tajon Buchanan y Assim Madibo recibió una tarjeta roja al comienzo del complemento por un durísimo golpe a Ismaël Koné, quien tuvo que ser retirado en camilla. El jugador del Sassuolo aparentemente sufrió una fractura de tibia y peroné, en lo que fue la nota negativa en una jornada histórica para la selección de Canadá.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, asistió al partido tras haberse perdido el encuentro inaugural de la selección en Toronto, la semana pasada, debido a la cumbre del G7 en Francia. Estuvo sentado junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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79 juegos ha disputado David

Cyle Larin marcó su segundo gol del torneo tras un rebote a los 16 minutos. El qatarí Mahmoud Abunada, despejó de puños una volea de David, pero el balón le cayó a Larin, quien se llevó las manos a las orejas en señal de celebración mientras la multitud vestida de rojo enloquecía.

David amplió la ventaja con una volea de derecha a los 29 minutos. Logró así su primer gol en jugada abierta en más de un año.

Ahmed fue expulsado a los 33’. El árbitro inicialmente señaló el punto de penalti, pero tras la revisión del VAR, Canadá recibió un tiro libre justo fuera del área y la tarjeta amarilla inicial que se le había mostrado a Ahmed fue cambiada a roja.

Canadá logró el 3-0 en el tiempo añadido de la primera parte, cuando David marcó en una melé justo delante de la portería tras un disparo que rebotó en el travesaño.

Los jugadores qataríes se quedaron con las manos en las caderas, frustrados, mientras Canadá celebraba.

Los canadienses rodearon inmediatamente a Koné con preocupación al comienzo de la segunda mitad, cuando sufrió la lesión. Madibo también estaba visiblemente angustiado antes de ver la cartulina roja.

Nathan Saliba, que entró como suplente de Kone, marcó de tiro libre a los 64 para poner el 4-0, antes que Mohamed Manai desviara un disparo que superó a su portero, marcando un gol en propia puerta a los 75.

David completó el triplete en el tiempo de descuento, igualando al argentino Lionel Messi como el único otro jugador con tres goles en un partido en lo que va de este torneo. El capitán de Canadá, Alphonso Davies, estaba disponible para jugar después de haberse perdido el partido inaugural de su equipo en la Copa del Mundo mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva.

El lateral izquierdo se lastimó el mes pasado, mientras jugaba para el Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions League.

Los coanfitriones, dirigidos por Jesse Marsch, llegarán como líderes del Grupo B a la tercera y última jornada de la competencia, pues superan por diferencia de goles a Suiza, que también acumula cuatro unidades.

Suiza borra a Bosnia en 15 minutos

Algunos equipos en el Mundial de este año han culpado a las nuevas pausas de hidratación de la FIFA por cortarles el ritmo de juego. Suiza aprovechó esa pausa para tomar el control de su duelo y golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina en los últimos 16 minutos del mismo.

El entrenador Murat Yakin dijo que programó una triple sustitución de jugadores veloces para la pausa del segundo tiempo el jueves, apostando a que el aguerrido equipo balcánico no podría contra un cambio abrupto de ritmo en lo que había sido un partido tenso y sin goles.

Johan Manzambi y Rubén Vargas hicieron que su entrenador pareciera realmente astuto, al encabezar una espectacular andanada de goles que dio a los suizos el control del partido y los colocó en la cima de su grupo.

Jesse Marsch, entrenador de Canadá, aseguró que la plantilla quedó consternada por la terrible lesión. ı Foto: AP

Manzambi anotó su primer gol en un Mundial con una extraordinaria volea a los 74 minutos, y Suiza sacó a relucir sus armas en la recta final para imponerse el jueves 4-1 a Bosnia-Herzegovina y tomar el control de su grupo.

A pesar de controlar la posesión en la segunda mitad, Suiza no pudo abrir el marcador ante los Dragones sino hasta que Yakin aprovechó la pausa para turboalimentar su ataque con Manzambi, el joven de 20 años, y el dinámico Vargas.

Ambos suplentes alteraron de inmediato el ritmo e incidieron en goles, mientras que Bosnia se quedó con 10.