Las breves del Mundial 2026

Recibe un regalo de leyenda mundial

Harry Kane vivió una noche redonda en la Copa 2026: anotó un doblete en la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Croacia y, horas después, recibió un gesto inesperado que convirtió su actuación en una jornada inolvidable, luego que Ronaldo Nazário le obsequiara una camiseta firmada en plena zona mixta. El delantero del Bayern Múnich fue una de las figuras del estreno del conjunto dirigido por Thomas Tuchel en el Grupo L del certamen.

RECIBE UN REGALO DE LEYENDA MUNDIAL ı Foto: Captura de video

De comandante a Santo en la justa

La figura de Cristiano Ronaldo volvió a trascender el terreno de juego en el Mundial 2026. Antes del debut de Portugal frente a República Democrática del Congo, un aficionado acaparó las miradas en las tribunas del Estadio de Houston al portar una imagen de tamaño real del delantero, caracterizado como un santo, una peculiar muestra de admiración hacia el máximo referente de la selección lusa. La escena no tardó en viralizarse en redes sociales y miles de seguidores lucían camisetas con el nombre del capitán portugués.

DE COMANDANTE A SANTO EN LA JUSTA ı Foto: Captura de video

Limpios y agradecidos con México

Uzbekistán hizo historia en la Copa del Mundo 2026 al participar por primera vez en el torneo de la FIFA; a pesar que el resultado no fue el esperado por los pupilos de Fabio Cannavaro, el conjunto asiático dejó un hermoso mensaje en los vestidores del Estadio Azteca para la Selección Mexicana. Fungieron como locales administrativos en el compromiso ante la Fiebre Amarilla y dejaron los lockers completamente limpios y un mensaje: “Muchas gracias, México, mucha suerte en el Mundial”.

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LIMPIOS Y AGRADECIDOS CON MÉXICO ı Foto: X/Uzbekiztán

Encuentro de figuras de la música y el futbol

El miércoles pasado jugó la Selección de Colombia en el Estadio Ciudad de México y se hicieron presentes grandes leyendas del país cafetalero. Uno de los asistentes al partido fue el cantante Maluma, quien se encontró a Jorge Campos en la zona VIP del inmueble y no dudó en saludarlo. En el clip aparece con su esposa y ambos se quedaron platicando por algunos minutos con el exportero de la Selección Mexicana y de los Pumas de la UNAM.

ENCUENTRO DE FIGURAS DE LA MÚSICA Y EL FUTBOL ı Foto: Captura de video

Jugadores de Chivas al estilo K-pop

chivas se sube a la moda del K-Pop y no podía dejar pasar desapercibido que México enfrentaba a Corea del Sur. Previo a que arrancara el partido, la gente de prensa del Rebaño Sagrado publicó una imagen con los futbolistas convocados, pero al mero estilo de Boybands como BTS o muchas de las que existen. Todos los futbolistas rojiblancos ya tuvieron minutos en el torneo y se dice que varios de ellos ya son observados por equipos europeos, sobre todo Armando González y Brian Gutiérrez.

JUGADORES DE CHIVAS AL ESTILO K-POP ı Foto: X/Chivas

Lo inmortalizan en su nación por sus atajadas

Vozinha es una de las figuras de este Mundial 2026. El portero de 40 años firmó una actuación excepcional en el debut de Cabo Verde ante España al sumar siete atajadas en los 90 minutos. Su primera participación en una Copa ya lo llevó a ser una leyenda y ganarse un homenaje que sorprendió a todos. En Cabo Verde realizaron una pintura en una explanada; el arquero aparece con los brazos abiertos y detrás de él se puede ver la bandera de su región. La gente se quedó frente a la pintura para presenciar la imagen.