Vamos por más

En Guadalajara, Jalisco

México venció 1-0 a Corea del Sur en el Estadio AKRON y con el empate en el Sudáfrica vs Chequia aseguró el primer lugar del Grupo A de la Copa del Mundo 2026. El cuadro tricolor se instaló en los dieciseisavos de final de manera anticipada, y aseguró jugar en el Coloso de Santa Úrsula dicho encuentro contra uno de los mejores terceros lugares.

Es la cuarta vez en la historia que el conjunto nacional gana dos juegos seguidos en un Mundial, igualando lo hecho en México 1970, Corea-Japón 2002 y Rusia 2018.

El Dato: JAVIER AGUIRRE fue jugador en 1986, auxiliar en 1994 y director técnico en 2002 y en 2026, las cuatro veces que el Tricolor terminó a la cabeza de su sector.

Javier Aguirre le movió al 11 titular y una de las sorpresas fue ver a Luis Romo de inicio en lugar de Álvaro Fidalgo, un cambio que le restó circulación de balón y ritmo. A pesar de dar un partido discreto, el mediocampista de las Chivas al 50’ convirtió el último tanto de la noche para darle tres puntos más que valiosos a los aztecas.

Al minuto 15 la velocidad de los coreanos hizo efecto. Heung-min Son, la estrella de los Tigres de Oriente, le picó el balón al Tala Rangel y la redonda parecía se iba a meter a portería, pero apareció Edson Álvarez con una salvada de chilena sobre la línea. El mal trago pasó rápido, pues el asistente levantó la bandera y marcó fuera de lugar.

15 goles ha marcado México como anfitrión

Con el balón el conjunto azteca alineaba hasta cuatro hombres en ataque. Julián Quiñones cerraba su posición para quedar como segunda punta con Raúl Jiménez, el Piojo Alvarado ocupaba un carril más interior, facilitando las subidas de Jorge Sánchez. Brian Gutiérrez flotaba más como mediapunta, atrás de los interiores surcoreanos.

Corea defendió en un bloque medio, muy compactos. Los asiáticos le cedieron el control del esférico a los locales, esperando la oportunidad para robar y descolgar a velocidad con sus elementos más peligrosos.

Cuando al Tricolor le tocaba defender, Roberto Alvarado se colocaba como carrilero en una línea de 5 con Sánchez, Álvarez, Vásquez y Gallardo. Delante de ellos Luis Romo y Erik Lira alternaban alturas, dejando adelante solo a Jiménez, Quiñones y Gutiérrez.

Al 19’ México tuvo su primer aviso. Un centro que Julián Quiñones remató de cabeza, pero que el arquero surcoreano detuvo. Al equipo del Vasco Aguirre le costaba romper las duras líneas de cuatro que el rival propuso.

En poco más de treinta minutos Corea del Sur se puso tres veces claras frente al arco de Raúl Rangel, incluso en una jugada al 31’ el Tala aguantó bien un remate a quemarropa. Afortunadamente para los pupilos de Aguirre en todas estas oportunidades se señaló fuera de lugar, pero sin duda era un llamado de atención para la defensa.

Cuando los Tigres Asiáticos tenían el balón por periodos prolongados la afición mexicana silbaba y abucheaba, aunque por momentos era confuso saber si esos reproches no eran por inoperancia de sus jugadores. El fan tricolor es capaz de ir a extremos de un segundo a otro, pasaron de una rechifla al unísono al grito en coro: “¡México, México, México!”.

La primera parte fue complicada para el combinado Azteca y desde su área técnica Javier Aguirre así lo hacía notar. Gritaba constantemente a sus jugadores y a los rivales, manoteaba y gritaba para sí, hacía gestos y hablaba con el cuarto árbitro. Su intensidad llevó al juez principal a mediar palabra para pedirle un poco de mesura.

LUIS ROMO festeja su tanto, anoche ı Foto: AP

En la segunda parte el equipo mexicano tuvo su segunda acción frente al arco. Una descolgada de Jesús Gallardo, seguida de un buen pase de Brian Gutiérrez, permitió que el lateral del Toluca rematara de zurda. El contacto del futbolista formado en los Pumas no fue el mejor y pasó por un constado del poste. Sin embargo, era una declaración de intenciones desde el campo e impulsada por los jugadores.

Tras muchos intentos, el gol se le presentó a México gracias a un error del portero Kim Seung-Gyu. Un balón por elevación dentro del área, una acción de rutina para los arqueros, se le complicó al surcoreano cuando en el descenso chocó con sus dos centrales. Seung-Gyu escupió el balón, que le quedó a merced a Luis Romo, quien solo tuvo que empujarlo.

La anotación sirvió para que la afición que llenó las gradas del Estadio AKRON en Guadalajara se conectara de nuevo con el partido. Empezaron los cánticos, las porras y como era de esperarse, la gente tapatía pedía a gritos al héroe local; “Hormiga, Hormiga, Hormiga”.

Aguirre escuchó a la grada a medias, pues sí hizo modificaciones, pero no entró Armando González. Brian Gutiérrez salió por Orbelín Pineda y Luis Romo, el autor de la anotación, dejó su lugar en el terreno de juego a Obed Vargas, quien hizo se debut en Copas del Mundo con México; mismo caso de Santiago Giménez, quien ingresó al 80’. XXXXXXXOdisciat quatem sequate eveliqui debitas ipsa voluptae molorrovid et pro quibus v.-