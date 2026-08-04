Pumas hace el ridículo ante Charlotte en su debut en la Leagues Cup 2026

Esteban Solari tuvo su primera gran derrota como entrenador de los Pumas, luego que sus pupilos cayeron por marcador de 3-0 ante el Charlotte FC en el primer duelo de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, complicando sus aspiraciones para avanzar de ronda.

En un certamen en donde tan solo se juegan tres fases iniciales, las derrotas cuestan mucho y ahora el Club Universidad está obligado a ganar sus siguientes dos juegos si quiere mantener vivas sus chances de acceder a la siguiente etapa.

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El año pasado el mínimo de puntos para avanzar fue seis y no todos los equipos con esta cantidad de unidades pasaron. Los siguientes duelos de Pumas en la Leagues Cup serán ante FC Cincinnati y Columbus Crew, equipos que ganaron 3-1 en su presentación en el certamen.

Aunque tuvieron unos minutos de buen nivel, las sensaciones positivas rápidamente quedaron atrás con el primer gol de la noche, anotado por Brandt Bronico a los 27 minutos de tiempo corrido.

Una anotación accidentada porque el balón le rebotó a Bronico para entrar en la red. Un centro muy alto no pudo ser despejado por la zaga felina. Un jugador del Charlotte disparo con dirección al arco y el central español Rubén Duarte, al intentar despejar, estrelló el baló en Bronico.

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El conjunto de la MLS tomó el control del balón y cada aproximación al arco de Keylor Navas era de constante peligro. Con muchas dificultades, pero los defensores capitalinos contuvieron a los locales por el resto de la primera parte, pero no por todo el juego.

Tan solo cinco minutos después del reinicio de las acciones, Archie Goodwin colocó la segunda diana del Charlotte, que sin mucho esfuerzo estaba venciendo a unos Pumas que tan solo hace unos días golearon 5-1 a los Bravos de Juárez en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Al 62 Esteban Solari mandó cambios para intentar sacudir a su plantilla. Salió Adalberto Carrasquilla, de discreto partido, por Sebastián Córdova y el argentino Luciano Herrera, desaparecido todo el duelo, le dio entrada al brasileño Juninho Vieira.

Lejos de funcionar, las modificaciones no modificaron ka cara de los Pumas. Córdova al 77 cometió una falta dentro del área que terminó en penalti, el cual anotó Tyger Smalls para empezar a darle tintes de goleada al compromiso.

Charlotte tuvo una noche brillante jugando con muchos suplentes, además que le falta la incorporación de su nuevo jugador estrella, el francés Allan Saint-Maximin, quien fracasó en el Club América y buscará tener mejor suerte en la MLS que la que tuvo en la Liga MX.

Al 92 llegó la oportunidad más clara de Pumas en todo el partido. Álvaro Angulo sacó un potente disparo que chocó en el poste, pero fue el único aviso de los felinos en todo el duelo. En los más de 90 minutos de tiempo regular jamás se tuvo la sensación que los auriazules podrían darle un susto a los locales.

Con este resultado Esteban Solari sumó su segunda derrota al mando del Club Universidad. La primera fue en su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX ante Pachuca por el mismo marcador de 3-0. Después hilvano triunfos en el certamen local ante Toluca y Juárez.

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