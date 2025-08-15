Pumas no se conforma con JJ Macías y va por un delantero brasileño de alto nivel para pelear el título de Liga MX

Pumas antes de un juego del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM están preparando un bombazo para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues se reporta que el cuadro felino está tras los servicios de un delantero brasileño de alto nivel que le daría al equipo el empuje necesario para contender por el título.

Diversos reportes señalan que Pumas busca delantero y sería una incorporación extra a la de José Juan Macías, quien sí entra en planes de Efraín Juárez. Según el reportero de ESPN, John Sutcliffe, al cuadro del Pedregal llegará un delantero extranjero.

“Habrá también un 9 extranjero….tiempo al tiempo”, dijo Sutcliffe en sus redes sociales, además que adelantó que se trata de un delantero “Sudamericano”, sin embargo, no soltó el nombre, pues dijo que los detalles los dará la “próxima semana”.

Pumas necesita sacar a Quispe para inscribir a un jugador extranjero

En adición, el exjugador de los Pumas, canterano y hasta capitán de diversas categorías, Juan José Miguel Busto, en sus redes sociales despertó todavía más el interés de los aficionados al asegurar que si llega este goleador el Club Universidad se convierte en un serio candidato al título.

“Si se va Piero y llego el 9 extranjero, Pumas se convierte candidato SERIO al título”, dice en sus redes Juanjo Miguel, quien agregó que sería un delantero brasileño, al poner la bandera del país sudamericano en sus redes.

El propio Juan José Miguel comenta que si Pumas quiere fichar al delantero extranjero, deberá darle salida a un jugador No Formado en México y el sacrificado sería el peruano Piero Quispe.

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se están reforzando hasta los dientes, pues el propio Efraín Juárez confesó que sí tienen interés en contratar a José Juan Macías, pero Juanjo Miguel nos dio detalles sobre la contratación de JJ.

Macías estuvo en prueba con el Valladolid, en donde dirige Guillermo Almada, a quien “le gustó lo que vio en él (JJ Macías), pero cree que necesita continuidad y estar dirigiendo en LaLiga para él (Almada) es una oportunidad que no puede desaprovechar por “aventársela” por un jugador con los antecedentes de JJ (lesiones)“.

El exjugador señala que JJ Macías se ofreció él mismo a Pumas, pues quiere una oportunidad de seguir jugando y los felinos no lo ven mal, pues “es un jugador con una mentalidad diferente, para bien”, además que “llega gratis y aceptó el sueldo, textualmente dijo “el dinero no es problema” aceptó TODAS las condiciones del club".

