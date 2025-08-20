Pumas sorprende a la Liga MX y anuncia el fichaje de José Juan Macías para el Apertura 2025

José Juan Macías se convirtió en nuevo jugador de los Pumas de la UNAM para este Apertura 2025, después de estar a prueba con el Real Valladolid de España; sin embargo, no logró quedarse en el futbol del viejo continente.

El delantero mexicano será la nueva competencia de Guillermo Martínez en el equipo dirigido por Efraín Juárez, el último club que defendió J.J. Macías fue Santos Laguna, donde residió siete meses, antes de retirarse del futbol profesional.

José Juan Macías es la quinta incorporación de los Pumas para este torneo que apenas va iniciando, el Club Universidad contrató un jugador por posición, un portero, un defensa lateral, dos mediocampistas y un delantero. Con estos refuerzos el conjunto auriazul espera mejorar el nivel de la plantilla.

🐾 ¡Bienvenido, JJ Macías!

Un delantero técnico y de gran calidad, que llega para rugir con la garra y la pasión del azul y oro.



¡CU será tu casa! ⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/WzfN3GPFNR — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

Los Pumas serán el cuarto equipo del ariete azteca en el máximo circuito del futbol mexicano, los otros tres clubes donde jugó José Juan Macías fueron: Club León, Chivas y Santos Laguna. Además de vestir los colores del Getafe en LaLiga española durante seis meses.

Los números generales de J.J. Macías en el balompié profesional son los siguientes: el mexicano ha jugado 165 partidos, tiene 55 goles en su cuenta y tres asistencias en toda su carrera. Sin embargo, con los “Azulones” no pudo encontrar la red rival.

¿Cuál había sido el último torneo de JJ Macías en la Liga MX?

José Juan Macías regresa a la Liga MX apenas seis meses después de que Santos Laguna rescindió su contrato de manera anticipada con el Clausura 2025 en curso.

El atacante tapatío se había unido a las filas del equipo de Torreón para reforzar el ataque del mismo en el Apertura 2024.

Pero el paso de José Juan Macías con Santos fue desafortunado, pues únicamente jugó tres partidos con los Guerreros, el último de ellos ante Pachuca en la Jornada 2 del Clausura 2025, duelo en el que sufrió una lesión muscular grado 2 del bíceps femoral del muslo izquierdo.

Pumas es el club que decidió darle la oportunidad al delantero de 25 años de recuperar el nivel que en su momento tuvo en la Liga MX, principalmente con el León.

DC