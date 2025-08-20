Cadillac anuncia inesperada noticia de cara a la F1 2026 y Checo Pérez no tiene nada que ver

Checo Pérez no habría sido contemplado en una importante decisión de Cadillac para la F1 2026.

En las últimas semanas se ha mencionado que el anuncio del mexicano Sergio Checo Pérez como piloto principal de Cadillac para la F1 2026 está cercano. Sin embargo, eso la escudería estadounidense tomó una decisión que no contempla al tapatío.

De acuerdo con información de RacingNews365, el equipo que debutará en el Gran Circo en la campaña del próximo año llegó a un acuerdo con el experimentado finlandés Valtteri Bottas.

“Cadillac ha llegado a un acuerdo con el veterano de la F1, Valtteri Bottas, quien regresará a la categoría para la temporada 2026. Es probable que Cadillac presente oficialmente al finlandés la próxima semana”, señaló el citado medio.

¡EL PRIMER PILOTO EN LA HISTORIA DE CADILLAC! 💣



🏎️Valtteri Bottas sería el primer piloto anunciado con Cadillac para la temporada 2026 en la Fórmula 1.



¿Y Checo Pérez?#TodoEsPosible pic.twitter.com/DNKUb7JbhD — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) August 20, 2025

Esta nueva información pone en duda la posible llegada de Checo Pérez a Cadillac, al menos como piloto principal de la nueva escudería para la F1 2026.

El equipo de General Motors tiene la intención de fichar como piloto principal a alguien experimentado y con recorrido importante en el serial, mientras que el otro volante sería un joven con futuro prometedor, lo que dejaría a la deriva a Pérez Mendoza, quien ha corrido en 14 temporadas de Fórmula 1.

¿Cuándo sería anunciado Checo Pérez como piloto de Cadillac?

Recientes reportes de medios que cubren la Fórmula 1 indican que Checo Pérez será anunciado como piloto de Cadillac el primer fin de semana de septiembre, durante el Gran Premio de Italia.

La carrera a realizarse en el Autódromo Nacional de Monza se realizará del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, justo un fin de semana después del Gran Premio de los Países Bajos.

El nombre de Checo Pérez ha sido uno de los que más ha sonado como uno de los primeros pilotos en la historia de Cadillac en la F1.

¿Cuántas carreras de F1 ha corrido Checo Pérez?

El tapatío Checo Pérez debutó como piloto de Fórmula 1 en la campaña del 2011 con la escudería Sauber, y desde entonces hasta la temporada del 2024 estuvo en 281 Grandes Premios.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, se ha perdido cuatro carreras, una de ellas por dar positivo a COVID-19 (Gran Premio de Gran Bretaña del 2020).

En la del 2024, su cuarta y última temporada con Red Bull, Checo Pérez cosechó 152 puntos, con los cuales culminó en el octavo puesto del campeonato de pilotos, un año después de haber logrado un histórico subcampeonato.

